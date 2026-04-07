Мъж, държал родителите си в капан: Ще ви убия, ако излезете

Мъж от Уисконсин е изправен пред куп обвинения, включително и няколко тежки, след предполагаема заложническа драма в края на миналия месец.

33-годишният Ванс Лий е обвинен във връзка с инцидент от 28 март, показват съдебни регистри, прегледани и цитирани от People, като обвиненията са повдигнати в четвъртък, 2 април.

Между 8 и 9 часа сутринта полицията е изпратена на адрес в Милуоки, щата Уисконсин, където се натъква на Лий, за когото се твърди, че е отказал да излезе от дома и да изпълни полицейските разпореждания, сочат полицейски данни и съдебни документи, цитирани съответно от CBS 58 и FOX 6 Now.

Разследването е установило, че в сутринта на инцидента Лий слязъл на долния етаж с огнестрелно оръжие в ръка и заплашил, че ще убие родителите си. След това се обадил на двама свои приятели да дойдат в къщата, а на майка си и баща си казал, че ще ги застреля, ако излязат от спалнята си. По думите им пред полицията двамата се заключили в стаята си, уплашени за живота си.

Лий се свързал и с брат си, на когото казал: "Днес всички ще умрем."

Родителите му също разказали пред полицията, че той заявил, че ще "избие всички и ще се скрие в мазето, готов за всичко", ако на адреса пристигнат униформени. Ванс се е барикадирал в дома им за близо 14 часа и се е предал едва около 22 часа, след като служителите на реда са пуснали газ вътре в къщата. Според полицията цялата ситуация е започнала след битов скандал, след като Лий бил обвинен, че е взел тенджери и тигани от кухнята.

Съдебните регистри показват, че срещу него са повдигнати обвинения за неизпълнение на полицейско разпореждане, 10 обвинения за притежание на огнестрелно оръжие от осъждан в друг щат, хулиганско поведение и използване на опасно оръжие, наред с още редица обвинения.

Засега Лий не е направил официални изявления по обвиненията, а в съдебните регистри не фигурира информация за негов адвокат. Очаква се по-късно тази седмица да се яви в съда за предявяване на обвиненията.