Най-модерните модели чанти, които ще носим в по-топлото време

Светът на модата вече е насочил поглед към предстоящия пролетен сезон. А ако има един аксесоар, който безпогрешно улавя пулса на новия сезон, това са чантите.

От големите модни къщи като Dior и Chanel до Miu Miu и Prada, дизайнерските предложения вече се превръщат в култови класики.

Няма жена, която да не мечтае за красива, елегантна и стилна чанта. Но какви ще са тенденциите през настоящия сезон?

Пролетните трендове при чантите тази година съчетават функционалност, изразителни цветове и иновативни материали, превръщайки всяка чанта в инвестиция със стил и характер.

Utility chic – когато практичността е новият лукс

Една от най-силните тенденции при дамските чанти за пролет 2026 е т. нар. utility философия. Това са модели, които поставят функционалността в центъра на дизайна – с множество джобове, прецизно организирани вътрешни отделения и регулируеми елементи.

Новата Route на Prada впечатлява с джобове на ръкави и закопчаване с презрамки, превръщайки се в перфектната чанта за динамичното ежедневие в града. Utilitaire от Miu Miu пък залага на геометрични форми и силует, вдъхновен от класическо куфарче, но адаптиран към модерния женски гардероб.

Мекият модел Le 7 на Balenciaga комбинира минималистична външност с интелигентно разделено вътрешно пространство. Тези дизайнерски чанти показват, че стилът и практичността могат да вървят ръка за ръка, без компромис в естетиката.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg