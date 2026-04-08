Демократите искат отстраняването на Тръмп, ще спази ли той ултиматума си?

Демократичните членове на Конгреса предложиха 25-ата поправка да бъде приложена, за да се отстрани президентът Тръмп от поста.

"Доналд Тръмп е загубил ума си и заплахите му да унищожи иранския народ трябва да бъдат взети на сериозно", публикува в "X" Робърт Гарсия, високопоставен демократичен член на надзорната комисия на Камарата на представителите.

Той призова за прилагане на поправката, която позволява на вицепрезидента и мнозинството от кабинета да отстранят властта от президент, считан за неспособен да изпълнява задълженията си.

"Този ​​човек заплашва с масови убийства и военни престъпления в публикации в социалните медии. Кога ще е достатъчно? Имаме нужда нашите републикански колеги да направят правилното нещо за тази страна и за света", заяви Мелани Стансбъри, конгресмен от Ню Мексико.

Бърни Сандърс също настоя републиканците да вземат мерки, тъй като Тръмп заплашва със смърт "хиляди невинни мъже, жени и деца".

"Има достатъчно републиканци, които знаят, че това, което Тръмп предлага, не е само неморално, но e акт на ненормален индивит, страдащ от форма на нарцисизъм. Сега е времето тези републиканци да проговорят. Тръмп трябва да бъде спрян. Тази война трябва да приключи", написа той.

Настоящи и бивши съветници на Доналд Тръмп се опасяват, че американският лидер може да нареди използването на ядрени оръжия срещу Иран. Въпреки че Белият дом отрича подобни планове, вероятността не е толкова малка, предвид импулсивността на американския президент, съобщава The Guardian.

Тръмп може да обмисли започване на ядрен удар срещу Иран, тъй като конвенционалните средства не дават желания от американския президент резултат. Администрацията на Тръмп категорично отрича подобни планове, но възможността остава.

Междувременно журналистът и бивш поддръжник на Тръмп Тъкър Карлсън призова американските военни и близкото обкръжение на Тръмп да му отнемат "ядрения бутон". И ако получат заповед за използване на ядрени оръжия, не трябва да я изпълняват и да подадат оставка.

"Тези, които са в пряк контакт с президента, трябва да кажат: "Не, ще подада оставка. Ще направя всичко възможно законно, за да спра това, защото това е безумие. И ако заповедта бъде дадена, няма да я изпълня. Разберете сами кодовете на "ядреното куфарче", защото абсолютно всичко е заложено на карта в момента", заяви още Карлсън.

Тръмп вече отговори на изявлението на Карлсън за недопустимостта на удари по гражданската инфраструктура на Иран. Според американския президент журналистът не разбира нищо, защото имал "нисък коефициент на интелигентност". И поради това Тръмп не би правил бизнес с него.

Ще спази ли Тръмп ултиматума си?

След малко повече от час би трябвало да приключи ултиматума на Тръмп Иран да отвори Ормузки проток. Ако това не се случи, американският президент заяви, че ще атакува електроцентрали и мостове, а по-късно написа в публикация онлайн, че ще унищожи цялата иранска цивилазация.

За президента Тръмп, крайността на крайните му срокове е толкова стабилна, колкото и неговият гений, пише Дейвид Чартър за BBC. Последната му заплаха към Иран следва поредица от еластични ултиматуми, които могат да бъдат обобщени като:

21 март "Отворете пролива за 48 часа";

23 март "Отворете го за пет дни";

26 март "Отворете го за десет дни";

30 март "Отворете го незабавно";

4 април "Отворете го за 48 часа";

5 април "Отворете го за [още] 48 часа".

Товарният баланс на ръба на конфликта беше отличителен белег на Тръмп в бизнеса и в президентската му кампания през 2016 г. той каза, че Америка "трябва, като нация, да бъде по-непредсказуема".

Режимът не знае със сигурност дали той би бомбардирал сериозно всеки мост и електроцентрала, ако не изпълни исканията му тази вечер.

Най-вероятният резултат е, че той ще намери начин да продължи крайния срок отново или да извърши ограничени, но нашитемели удари по инфраструктурата. И все пак, както той каза и вчера, "голяма част от това е инстинкт" - кара всички да гадаят.