Празнична салата с пъдпъдъчи яйца за Великден

Разнообразете трапезата

11.04.2026 | 19:15 ч. 0
Снимка: iStock

За празничната трапеза на Великден винаги приготвяме вкусни салати. Опитайте тази лесна рецепта за великденска салата с пъдпъдъчи яйца.

Продукти:

  • 1 салата айсберг или голяма маруля
  • 10-15 черни маслини без костилки
  • 2-3 стръка зелен лук
  • 10 пъдпъдъчи яйца
  • 10 фини резена прошуто или хамон
  • За дресинга:
  • 6 с.л. прясно изцеден лимонов сок
  • 1-2 скилидки чесън (ситно настъргани)
  • 10-12 с.л. зехтин
  • сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

  • Сварете яйцата, на които ще им трябват около 5-6 минути. 
  • Измийте салатата и я нарежете или я накъсайте, сложете я в купа. 
  • Добавете към нея маслините, нарязания лук, обелените и разрязани наполовина яйца и прошутото (слайсовете нарязани наполовина).
  • Комбинирайте добре съставките за дресинга. 
  • Овкусете салатата и разбъркайте добре. 
  • Сервирайте. 

