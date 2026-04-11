Празнична салата с пъдпъдъчи яйца за Великден

За празничната трапеза на Великден винаги приготвяме вкусни салати. Опитайте тази лесна рецепта за великденска салата с пъдпъдъчи яйца.

Продукти:

1 салата айсберг или голяма маруля

10-15 черни маслини без костилки

2-3 стръка зелен лук

10 пъдпъдъчи яйца

10 фини резена прошуто или хамон

За дресинга:

6 с.л. прясно изцеден лимонов сок

1-2 скилидки чесън (ситно настъргани)

10-12 с.л. зехтин

сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Сварете яйцата, на които ще им трябват около 5-6 минути.

Измийте салатата и я нарежете или я накъсайте, сложете я в купа.

Добавете към нея маслините, нарязания лук, обелените и разрязани наполовина яйца и прошутото (слайсовете нарязани наполовина).

Комбинирайте добре съставките за дресинга.

Овкусете салатата и разбъркайте добре.

Сервирайте.

