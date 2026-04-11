Празнична салата с пъдпъдъчи яйца за Великден

За празничната трапеза на Великден винаги приготвяме вкусни салати. Опитайте тази лесна рецепта за великденска салата с пъдпъдъчи яйца.
Продукти:
- 1 салата айсберг или голяма маруля
- 10-15 черни маслини без костилки
- 2-3 стръка зелен лук
- 10 пъдпъдъчи яйца
- 10 фини резена прошуто или хамон
- За дресинга:
- 6 с.л. прясно изцеден лимонов сок
- 1-2 скилидки чесън (ситно настъргани)
- 10-12 с.л. зехтин
- сол и черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
- Сварете яйцата, на които ще им трябват около 5-6 минути.
- Измийте салатата и я нарежете или я накъсайте, сложете я в купа.
- Добавете към нея маслините, нарязания лук, обелените и разрязани наполовина яйца и прошутото (слайсовете нарязани наполовина).
- Комбинирайте добре съставките за дресинга.
- Овкусете салатата и разбъркайте добре.
- Сервирайте.
