Зендая издаде как е разбрала, че Том Холанд е нейният човек

Зендая обясни как е разбрала, че Том Холанд е нейният човек. За връзката между 29-годишната актриса и 29-годишния актьор се разбра през лятото на 2021 г. Двамата се сгодиха в края на 2024 г.

А от февруари има слухове, че звездите са сключили брак. Те така и не са потвърдили това официално.

Сега Зендая разкри, че е усещала спокойствие с Том.

"Има определено чувство, което бях способна да изпитам, когато знаех, че това беше моят човек, защото никога... Не се чувствам нервна около него. Чувствам се наистина мирна и наистина спокойна, и чувствам: "О, аз всъщност се чувствам по-нервна, когато съм далеч от теб, отколкото, когато съм с теб.". И тогава бях така: "Ах, това е добър знак, аз да слушам интуицията си или тялото си"", обясни тя пред "The New York Times".

