Наднорменото тегло на Тръмп и страстта към McDonald’s са сигнал за опасно заболяване

Повече от 48 часа след публикуването на годишния медицински преглед на президента Доналд Тръмп, видни лекари твърдят, че докладите оставят много критични въпроси без отговор.

Защо президентът се подлага на толкова чести прегледи? Припомня се , че Тръмп е преминал сърдечен преглед преди шест месеца.

Какво трябва да мисли обществеността за подутите глезени и насинените ръце на 79-годишния президент?

И защо главнокомандващият понякога изглежда уморен по време на публични събития през деня?

В ексклузивно интервю д-р Стюарт Фишер, бивш лекар в спешното отделение и практикуващ вътрешни болести, призна, че докладът не предоставя на обществеността достатъчно информация, за да оцени напълно здравето на Тръмп, дори след като отхвърли някои опасения като "глупава критика“.

Има обаче един проблем, който д-р Фишер смята, че може да е индикация за нещо "потенциално много сериозно“: наддаването на тегло на президента.

Сърдечна недостатъчност

"Някой трябва наистина тихо да седне, да поговори с него и да му каже: "Играеш си с огъня“, посъветва д-р Фишер, който отбеляза добре познатата склонност на Тръмп към Макдоналдс.

Тръмп, който е висок 190 см, сега тежи 104 кг, което го прави с 6 кг по-тежък, отколкото е бил през април миналата година, според медицинските досиета на Белия дом.

"Теглото може да е от злокачествена форма на проблем с кръвообращението... ранна застойна сърдечна недостатъчност“, предупреди д-р Фишер, който е публикуван експерт по диети и е асистирал на известния специалист по отслабване д-р Робърт Аткинс в продължение на почти десетилетие.

Застойната сърдечна недостатъчност е опасно състояние, при което сърдечният мускул става твърде слаб, за да изпомпва кръв ефективно.

"Може би сърцето изстисква половината или дори една трета при някои хора от това, което би трябвало. Това е много сериозно“, обясни д-р Фишер. "Това е потенциално много сериозно".

Няма начин да се определи окончателно, освен чрез независима оценка, дали президентът страда от това състояние. В същото време лекарите, направили последните прегледи, съобщават, че Тръмп "остава в отлично здраве, демонстрирайки силна сърдечна, белодробна, неврологична и цялостна физическа функция“. Но това не означава, че няма причина за безпокойство.

През юли миналата година президентът беше диагностициран с хронична венозна недостатъчност (ХВН), което означава, че вените му се затрудняват да циркулират кръвта обратно към сърцето. ХВН може да причини подуване на долните крайници и да допринесе за задържане на течности и наддаване на тегло, а годишният медицински преглед на Тръмп отбелязва "леко подуване на долната част на крака“, известно още като оток на глезена.

Разбира се, такова наддаване на тегло може да причини значително физическо натоварване.

"Само по себе си това е стресиращо явление. Всеки би могъл да разбере, че ако вземе 14-килограмова тежест от фитнеса и се разхожда с нея по цял ден, това ще промени нещата“, каза д-р Фишер.

Сънливостта на Тръмп

Що се отнася до множеството други опасения, свързани със здравето на президента, д-р Фишер отхвърли повечето от тях.

"Това е 79-годишен човек, който се натоварва с най-изтощителния график, който може да се представи и този човек няма да спре“, каза д-р Фишер, който отдава случайната сънливост на Тръмп на известните последни нощи на президента. "Не мога да повярвам, че може да постигне добър нощен сън за четири или дори пет часа. Би било чудо, ако е истина".

Самият Тръмп, а и хора от екипа му, са споделяли, че президентът спи много малко за денонощие и винаги е активен.

Ако умората на президента е свързана с друга причина, това вероятно би било видно в резултатите от кръвните му изследвания, каза д-р Фишер, въпреки че умората може да е резултат и от сърдечни проблеми.

Д-р Фишер добави, че синините по ръцете на Тръмп може да са причинени от прекалено ентусиазирани ръкостискания, както и от естествени признаци на стареене.

"Остеоартритът е стареене на ставите, особено на ставите, които се движат много. Хората получават подуване на фалангите на ръцете. Тази област е склонна да се възпалява повече и лесно се разпознава от широката общественост", обясни специалистът.

Дали обществеността трябва да се тревожи, че Тръмп се подлага на редовни медицински прегледи, повече от един годишно, д-р Фишер каза, че това е знак за добра превантивна медицина.

Като цяло д-р Фишер призова лекарите на президента да намерят начин да го убедят да подобри диетата си и да намали теглото си.

"Фактът, че лекарите му не са се свързали с него относно теглото, за мен е някак интересен. Трябва да е обезпокоително. Ако това е първият признак на [застойна сърдечна недостатъчност], моля, не чакайте друг признак", каза в заключение д-р Фишер.