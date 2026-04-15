Повярва ли Парис Джексън, че баща й Майкъл е бил педофил?

Принс и Биги „Бланкет“ Джексън направиха рядка обща поява на премиерата на филма за баща си - „Майкъл“. Братята обаче се появиха без сестра си Парис, която изненадващо реши да не присъства на семейното събитие.

Синовете на Майкъл подкрепиха предстоящия биографичен филм за покойния Крал на попа в Берлин в петък. Едно забележимо отсъствие обаче беше това на сестра им, за която се говори, че е започнала да вярва на твърденията, че Майкъл наистина е бил педофил.

Братята бяха придружени от няколко членове на семейството, включително Джърмейн Джаксън и Ранди Джаксън, както и от годеницата на Принс - Моли Ширманг, докато празнуваха дебюта на филма. Лентата, която според съобщенията струва около 150 милиона долара, ще излезе по кината на 22 април.

