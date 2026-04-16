Какви цветя да засадите на балкона си през пролетния сезон

С настъпването на пролетта балконът се превръща в малък оазис, където природата оживява и носи свежест, цвят и настроение в ежедневието.

С повишаването на температурите се заражда желанието да поканим пролетта в дома си. А какво по-хубаво от малка цветна градина, която се усмихва от балкона?

Независимо дали имате голяма тераса или малко балконче, с въображение и малко усилия, можете да превърнете кътчето в наслада за сетивата. Изборът на подходящи пролетни цветя за балкона зависи от изложението, количеството слънчева светлина и личния стил, който искате да постигнете – от романтична цветна градина до минималистичен зелен кът.

Какви цветя да засадите на балкона си през новия сезон?

Петунии - пролетна свежест

Сред най-предпочитаните пролетни цветя за засаждане на балкона са петуниите – класически избор, който впечатлява с богатство от цветове и обилен цъфтеж.

Те са идеални за саксии и висящи кашпи, като създават ефект на пищна цветна каскада. Ако търсите нещо по-нежно, теменужките също са чудесен вариант за пролетно озеленяване на балкона, тъй като са устойчиви на по-хладни температури и цъфтят още в началото на сезона.

Мушкато и сакъзче - вечната класика

За по-слънчеви балкони отличен избор са мушкатото и сакъзчето – растения, които не само са лесни за отглеждане, но и придават традиционен и уютен вид.

Те се адаптират добре към различни условия и могат да радват с цветове чак до края на лятото. Лобелията е друго популярно решение, особено ако искате да добавите деликатен син или лилав акцент към композицията си.

