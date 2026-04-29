Кои звезди намериха любовта около и след 60-те си години

Хедър Локлиър се появи за първи път с новата си любов, Лоренцо Ламас, и двойката изглежда страхотно заедно. Хедър и Лоренцо дебютираха новата си връзка на Chiller Theatre Expo.

И двамата са телевизионни звезди от 80-те и 90-те, като са известни с ролите си в „Династия“, „Мелроуз Плейс“ и „Ренегат“ и се познават от близо 40 години.

64-годишната Локлиър, която стана известна като Сами Джо Карингтън в "Династия' и дивата Аманда Удуърд в "Мелроуз Плейс" и чиито романтични връзки включват барабаниста на Motley Crue Томи Лий, китариста на Bon Jovi Ричи Самбора и колегата ѝ от "Мелроуз Плейс" Джак Вагнер, наскоро започна нова ера в любовния си живот и то именно със стария си познайник Ламас.

68-годишният Ламас, който започна кариерата си във "Фалкон Крест", е широко известен с ролята си на полицай, обвинен в убийство, в популярния телевизионен сериал "Ренегат".

Дуото, което потвърди, че се среща през април, направи първата си публична изява като двойка този уикенд в Ню Джърси. И двамата се появиха облечени в черна кожа и бързо се превърнаха в хит на събитието.

Тази неочаквана двойка е пример за това, че любовните трепети не са запазени само за младите, а търсенето на сродна душа не приключва нито в 50-те, нито в 60-те години. Често свързваме тийнейджърските години и началото на 20-те и 30-те години като фази за срещи и формиране на романтични връзки. Очаква се повечето хора да се установят в постоянни партньорства с партньорите си до края на 20-те и началото на 30-те си години.

