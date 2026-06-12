МВнР свали снимката на Велислава Петрова с голото рамо пред Хакан Фидан

От Външно министерство изтриха снимката на Велислава Петрова-Чамова, която се появи на среща с турския външен министър Хакан Фидан с рокля с голо рамо и голяма цепка.

Двамата трябваше да разговарят за договора с "Боташ", но вместо това срещата беше засенчена от облеклото на Петрова, което предизвика възмущение онлайн заради неспазването на строгия дипломатически дрескод.

Снимките от разговора с турския външен министър Хакан Фидан още по обед бяха разпратени до медиите от пресцентъра на МВнР. На разговорите Петрова-Чамова се появи с рокля с асиметрично деколте, открито рамо и втален миди силует тип "молив".

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На един от кадрите, запечатали двустранния разговор, ясно се виждаше изцяло откритото рамо на външната министърка, както и цепка по роклята ѝ. Именно този детайл предизвика остър спор в социалните мрежи.

В късния следобед пресцентърът на МВнР редактира официалната фотогалерия, като най-обсъжданата снимка с откритото рамо, бе свалена. Снимката все още циркулира в социалните мрежи, включително и в официалната фейбсук страница на турското външно министерство.