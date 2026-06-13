"Шествие за семейството" с послание за защита на семейството, вярата и бъдещето на България

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"Шествие за семейството” започна от пространството пред храм „Св. Неделя”. Инициативата се провежда за шеста поредна година и подкрепя семейството и родителството.

"За шеста поредна година събираме хиляди хора в столицата, които застават зад каузата на семейството", каза организаторът на шествието Кристиян Шкварек.

Патриарх Даниил отправи своя призив към хората, които са се събрали на събитието. Той обяви, че от следващата година цялата организация ще бъде под егидата на Българската православна църква.

"Важно е църквата да издигне своя глас и не само гласа си, но и да призове вярващите към благочестив честен живот, за да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви правни християни децата да растат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители", каза Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Организаторите на събитието заявиха, че бъдещето на България е в това да пази своето семейство, своята вяра и своите деца. Те посочват още, че в година на тежки разделения, духовна обърканост и демографска криза, излизат с послание не за омраза, а за любов към българското семейство.

Крайната точка на шествието ще бъде Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

В 20:00 часа ще започне тържественият концерт.