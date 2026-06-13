3 напитки, които стимулират метаболизма след сън

За да ускорите метаболизма по здравословен начин, трябва да следвате съзнателна диета и да включвате хранителни вещества и суперхрани, които помагат за ускоряване на метаболизма и по-бързо изгаряне на мазнините. Ето кои са 3-те суперхрани, които могат да се използват за приготвяне на вкусни напитки, идеални за отслабване и тонизиране на мускулите:

Чай матча

Матча е фин, зелен прах, който се получава от чаени листа, покрити преди прибиране на реколтата (за да се постигне по-желан цвят и вкус) и оставени да изсъхнат бавно, преди друг бавен процес на подбор и почистване. Произходът му е китайски, но е популяризиран в Япония: матча е основната съставка на японската чаена церемония от XIV век. Използва се за засилване на релаксацията преди медитация и допринася за това, което се описва като „спокойно-будно състояние“.

Защо е суперхрана?

Чаят матча осигурява фибри, витамини, минерали, аминокиселини и антиоксиданти в много по-високо съотношение от обикновения зелен чай. Той помага за укрепване на имунната система, подобряване на метаболизма, предотвратяване на преждевременното стареене и подобряване на настроението ни. Матча съдържа и аминокиселини, които ни поддържат съсредоточени и бдителни, подобно на кофеина, но без страничния ефект от повишаване на сърдечната честота.

Той съдържа полифеноли (отговорни за защитата на клетките ни от окисляване и свободни радикали, като EGCG): антиоксидант, който помага за прочистване на тялото, ускоряване на метаболизма и отслабване.

Как да го приготвите? Можете да комбинирате матча с веган мляко и канела за успокояващо и топло лате с матча.

През лятото можете да го смесите с мента и джинджифил за освежаваща и вкусна напитка!

Източник: 3 напитки, които стимулират метаболизма веднага след ставане