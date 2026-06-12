Костадинов: Кой назначи външния министър

Моят въпрос е към министър-председателя: „Кой ви назначи външния министър“, защото е публична тайна, че българските външни министри се посочват от чужди посланици. Това заяви от трибуната в парламента лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

"Госпожата, която се държи като служител на чужда държава в собственото ни външно министерство, е изключително неадекватен избор", добави той.

Костадинов заяви още, че "настояваме Румен Радев да даде конкретна информация водят ли се разговори с турската страна за предоставяне на концесия на магистрали."

"Вчера като българин изпитах унижение, срам и позор от начина, по който нашият външен министър посрещна този на Турция. Не бива и не трябва да ставаме свидетели на подобен позор", каза Костадинов по повод вчерашната среща на министъра на външните работи на България Велислава Петрова с турския ѝ колега Хакан Фидан.

"В рамките на две седмици станахме свидетели на два поредни гола във вратата на българския национален интерес.

Първо – миналата седмица в България беше посрещнат гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, който абсолютно ултимативно каза, че настоява България да продължи да дава вода на Гърция, въпреки че спогодбата за това изтече. Турция поставя вече претенции и за земята на България. Турският външен министър дойде и каза, че ако искаме да предоговорим условията на договора с „Боташ“, трябва да разговаряме за изграждането на магистрала „Черно море“ и съвместни проекти в областта на енергетиката. Имаме притеснения и неофициална информация – дали не са водени разговори за водите на Тунджа и Марица, защото миналата и по-миналата година турците поставиха този въпрос. България е държава със затихващи функции, благодарение на вас, които гласувате за евроатлантическата тълпа в този парламент”, допълни Костадинов.