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Украйна разруши кримски мост, унищожи 50 руски военни машини

Те са превозвали боеприпаси

13.06.2026 | 08:07 ч. 82
Снимка: БГНЕС/ЕРА, архив

Снимка: БГНЕС/ЕРА, архив

Украйна твърди, че са унищожили 50 руски военни превозни средства при мащабен удар по моста при Армянск, който свързва окупирания Крим с континенталната част на страната.

Украинският 1-ви отделен щурмови полк "Да Винчи" заяви, че атаката "напълно е парализирала" ключов логистичен маршрут за руските сили и е направила моста неизползваем. Киев посочва, че поразените руски военни машини са били натоварени с боеприпаси и гориво, предназначени за района на Запорожка област.

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Командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди заяви, че Украйна е способна в близко бъдеще напълно да прекъсне достъпа на Русия до Крим.

По-рано посланици на Обединеното кралство, Франция и Германия се срещнаха в руското външно министерство на фона на европейски усилия за подновяване на мирните преговори. Министерството публикува видео, на което тримата дипломати пристигат в сградата в централна Москва за среща с заместник на Сергей Лавров. Руският външен министър заяви, че Русия е готова да изслуша позицията на Европа.

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