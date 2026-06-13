Украйна разруши кримски мост, унищожи 50 руски военни машини

Украйна твърди, че са унищожили 50 руски военни превозни средства при мащабен удар по моста при Армянск, който свързва окупирания Крим с континенталната част на страната.

Украинският 1-ви отделен щурмови полк "Да Винчи" заяви, че атаката "напълно е парализирала" ключов логистичен маршрут за руските сили и е направила моста неизползваем. Киев посочва, че поразените руски военни машини са били натоварени с боеприпаси и гориво, предназначени за района на Запорожка област.

Командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди заяви, че Украйна е способна в близко бъдеще напълно да прекъсне достъпа на Русия до Крим.

По-рано посланици на Обединеното кралство, Франция и Германия се срещнаха в руското външно министерство на фона на европейски усилия за подновяване на мирните преговори. Министерството публикува видео, на което тримата дипломати пристигат в сградата в централна Москва за среща с заместник на Сергей Лавров. Руският външен министър заяви, че Русия е готова да изслуша позицията на Европа.