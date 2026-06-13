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Щастлива развръзка: откриха изчезналия лекоатлет Живко Виденов

Тя благодари на всички

13.06.2026 | 22:38 ч. Обновена: 13.06.2026 | 22:38 ч. 4
Снимка: Диана Тодорова/ Фейсбук

Снимка: Диана Тодорова/ Фейсбук

Националният рекордьор на България на 60 метра с препятствия и 110 метра с препятствия Живко Виденов, чиято сестра Диана Тодорова по-рано днес публикува, че той е в неизвестност от два дни, е намерен. За щастливата развръзка съобщи сестра му отново във Фейсбук. Тя благодари на всички, които са споделили поста за неговото изчезване, и на бързата намеса на МВР.

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Наскоро Виденов беше назначен като координатор и връзка на комисиите в Управителния съвет на Българската федерация по лека атлетика. Той е изчезнал именно след последното редовно отчетно общо събрание на БФЛА, което се проведе в четвъртък.

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