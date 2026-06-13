"София прайд": Това е празник, но и протест, защото всички сме равни

Снимки: БГНЕС 1 / 10 / 10

"София прайд" е празник, но и протест, защото продължаваме да доказваме, че не сме различни от другите, всички сме еднакви в едно – искаме да бъдем обичани, приемани, свободни и част от общество, което не ни съди. Това заяви Калоян Калинин от сдружение "София прайд" и част от фондация „Поглед“ – Пловдив.

Събитието е в Княжеската градина, като по-късно се предвижда участниците да се включат в шествие.

Участници и организатори призоваха за по-голяма толерантност и видимост на хората с различна сексуална ориентация и идентичност.

"ЛГБТ общността толкова години, по времето на комунизма и дори след това, е била натиквана буквално под килима, за да се чувстват удобно някои и да си мислят, че такива хора няма. Не, такива хора има, винаги е имало и винаги ще има", каза драг кралицата Малина Янг.

"София прайд" винаги е имала ясна цел и послание

- повече видимост, приемане и равенство на ЛГБТ хората в България", заяви организаторът на "София прайд" Симеон Василев.

"Това е един ден в годината, но за мен е един от най-щастливите, защото усещам свободата във въздуха и как хората имат пространство да бъдат себе си, без да се притесняват, че някой ще ги погледне лошо", сподели певицата Мила Роберт.

В пространството, отредено за прайда, са разположените шатри на организации, подкрепящи събитието.

След концерта в Княжеската градина, ще започне шествие с маршрут ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ – наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ – ул. „Георги С. Раковски“ – бул. „Патриарх Евтимий“ – бул. „Витоша“ до района на пилоните на НДК.

По-рано от Светия Синод излязоха с позиция относно „София Прайд”, в оято се казва, че Светият Синод не одобрява и се противопоставя на провеждането на „София Прайд 2026“ и изразява своето несъгласие с идеите и посланията, които се популяризират чрез това събитие.

Православната църква изповядва, че човекът е сътворен от Бога като мъж и жена и че семейството, основано на благословения брачен съюз между мъж и жена, е естествената и богодарувана среда за живот, любов, раждане и възпитание на децата.