Силяновска се върна в РСМ и атакува България: Не се държи приятелски

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска Давкова определи като губене на време разясняването на историческата истина и разрешаването на историческите въпроси. Тя поиска да "бъде разрешено" на страната да се европеизира.

В последния анализ за "Медийно отразяване на справянето с миналото", който бе представен преди два дни в Белград, Северна Македония бе дадена за пример където има "институционалното и общественото безразличие към процеса на справяне с миналото". Според анализа Северна Македония постепенно се превръща в една от базите за производство на дезинформационно съдържание.

"Нека ни бъде позволено да се европеизираме по пътя, да станем съвместими с това, което изискват Копенхагенските критерии. Как? Като не губим време за решаване на исторически въпроси, тъй като те са изключени от идентичностните и конститутивните актове на ЕС, чрез член, който предвижда уважение към националната и културната идентичност, и да се концентрираме върху европеизацията", каза Гордана Силяновска Давкова в интервю за държавната агенция МИА, цитирано от БГНЕС.

В разговора Давкова дава оценки за процеса на разширяване на ЕС и твърди, че "европейският конституционализъм не може да съществува, ако не се спазват собствените му ценности". Тя анализира и Договора за ЕС и "призовава към уважение на достойнството, свободата, равенството, демокрацията, върховенството на правото и човешките права, включително правата на малцинствата". Това е пряко свързано с Копенхагенските критерии от 1993 година", казва Силяновска-Давкова и добавя, че към този член се позовава и член 49 от Договора за ЕС, който гласи, че изпълнението на тези условия е не само политическо, но и правно изискване за членство.

„Още по-важен, и може би по-релевантен за нашия случай, както тя посочва, е член 4, параграф 2 — "нещо, което в конституционното право наричаме клауза за национална идентичност, защото ясно се казва, че Съюзът ще уважава равенството на всички държави членки, не само на тези вътре, но и на онези, които желаят да влязат". "Защо? Защото това се отнася до националната идентичност, до културната идентичност и най-важното — до присъщите фундаментални политически и конституционни структури на държавата", добавя президентката.

В разговора тя коментира и Договора за приятелство и добросъседство между РСМ и България от 1 август 2017 година, който властите в Скопие отказват да спазват. Давкова дори обвинява България "че не се държи приятелски".

"Значи приятелство и добросъседство, а не вражда и вето. Същността на приятелството и добросъседството е в преамбюла на договора. Там се казва, че нашият съсед ще ни помага по пътя със собствения си опит и ще ни отвори пътя към Европейския съюз — това звучи почти скандинавски. Но не е така". Това са точните думи на президента на Северна Македония по отношения на Договора и България.

Властите в Скопие многократно са казвали, че нямат никакво намерение да изпълнят Преговорната рамка за започване на преговори за членство в ЕС. Лично премиерът на РСМ каза, че той може да чака и десетилетия за започването на преговори.

Това бе потвърдено и от външния министър Тимчо Муцунски, кото със Силяновкса бе на посещение у нас тази седмица. Самата Силяновска пожела да ѝ се задават въпроси на английски, а в отговорите се измъкна, че от нея като президент не зависи изпълнението на Френското споразумение.

След гостуването пък сверномакедонски журбалисти показаха средни пръсти, предназначени за българския президент Илияна Йотова и премиерът Румен Радев. От "Възраждане" поиска да има последствие за тях.