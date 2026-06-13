Необичайна защита в Русия: сграда обградена с конструкция срещу дронове

Русия е обвила сграда, свързана с производството на оръжия, в клетки против дронове, показват сателитни изображения. Този тип защита е често срещан за превозни средства на бойното поле, макар и необичаен за сгради. Украйна заяви, че е ударила сградата с крилати ракети тази седмица. Русия се е опитала да защити съоръжение за производство на оръжия с броня-клетка против дронове. Украйна се е нахвърлила върху нея с новите си крилати ракети, пише Business Insider.

Бронята-клетка е често срещана на бойното поле, често използвана за осигуряване на допълнителна защита на танкове и бронирани машини срещу дронове. За инфраструктура като сгради и маршрути за доставки, мрежите против дронове стават все по-разпространени. Русия е използвала тези мрежи за защита на енергийни съоръжения, чести цели за украински дълбоки удари.

Необичайно е обаче да се види броня, обвита около сграда. Vantor заяви, че клетката е на мястото си поне от година. Не е ясно обаче кога е била инсталирана.

В сряда Украйна предприе мащабна атака срещу завода, който произвежда електронни компоненти за руски боеприпаси, като го удари с произведени в Украйна крилати ракети FP-5 Flamingo.

Това бележи рядко разкриване на използването на Flamingo, 12-метрова ракета, произведена от украинската компания Fire Point, за която се твърди, че има обсег от над 2900 километра и бойна глава от 1024 килограма.

Украйна изгражда доказан арсенал от самоделни ракети и дронове

Украинските военни заявиха, че заводът ВНИИР Прогрес е "един от ключовите производители

на навигационно оборудване за високоточни оръжия на Руската федерация", отговорен за производството на сателитни навигационни приемници и антени за дронове тип "Шахед", крилати ракети "Калибър", балистични ракети "Искандер" и планируващи бомби.

Украйна също така атакува петролна рафинерия в Самарска област на Русия по време на атаката в сряда.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че „продължаваме да прилагаме украински санкции за дългосрочен обсег срещу руски военни съоръжения и петролната индустрия“.

Украйна предприе няколко атаки срещу ВНИИР Прогрес през последната година като част от усилията си да осакати веригата за доставки на критични части, които попадат в руски оръжия. Не е ясно до каква степен неотдавнашният удар е повлиял на работата на завода.

Украинско бронирано превозно средство, оборудвано с метална клетка против дрон FPV, е унищожено на улица в Дружковка, един от ключовите градове в крепостния пояс на Украйна в Донецка област, на 30 май 2026 г. в Дружковка, Украйна.

Анализатори на конфликти в Института за изследване на войната, заявиха, че ударът в сряда, който следва идентичен в началото на май, "демонстрира нарастващата способност на Украйна да поддържа и засилва удари на далечни разстояния срещу ключови руски военни обекти".

Разширяването на клетките и мрежите срещу дронове в Русия подчертава нарастващата загриженост относно ефикасността на украинските дълбоки удари, насочени към тези обекти, удари, които могат само да се влошат с добавянето на нови ракети към това, което до голяма степен е операция с дронове на далечни разстояния.

Украйна изгражда доказан арсенал от самоделни ракети и дронове за удари на далечни разстояния, насочени към фабрики за производство на оръжие, авиобази, рафинерии, нефтени терминали и други важни обекти в Русия.