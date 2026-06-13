Оръжието, което променя войната: Какво представляват ракетите "Фламинго"?

Тези нови, евтини ракети са по-евтина версия на ракетата „Пейтриът“. Те имат обхват от 3000 километра. И от няколко месеца насам се превърнаха в проклятие за руските рафинерии и военни бази, пише El Mundo.

Основни характеристики: обхват до 3000 километра, може да носи експлозивни товари от 1150 килограма, сравнително точни са, могат да се произвеждат до 210 бройки на месец и струват по-малко от западните си "братовчеди". Само тези качества биха били достатъчни, за да обяснят защо политиците и военните служители в Киев отдават такова значение на новата ракета FP-5 Flamingo, която от няколко месеца е проклятието на руските рафинерии и военни бази.

🇷🇺🇺🇦Wojna na Ukrainie

Ukraiński FP-5 Flamingo nad Czeboksarami, sfilmowany przez mieszkańców. Te unikatowe nagrania rozwiewają wszelkie wątpliwości co do tego czy ten satem wszedł do użytku operacyjnego (opublikowane 10.06.2026)https://t.co/ScM9D0xcmq pic.twitter.com/z28UHMdkEt — Roman o Wojnie (@Roman_o_Wojnie) June 12, 2026

Но за Володимир Зеленски и неговите генерали има един аспект, който придава на това ново оръжие неизмерима стойност: то е замислено, проектирано почти изцяло и до голяма степен произведено в Украйна, доказателство, че страната не само успява да се съпротивлява, но и да се изправи срещу руския враг. Това бележи нова ера и бъдеще, което обещава оптимизъм.

Ерата на дроновете "Байрактар", внесени от Турция през първите месеци на войната, е приключила, както и ерата на ограниченията, наложени от Байдън върху използването на американски оръжия, преди Тръмп драстично да спре доставките на американска военна техника, повлиян и от възхищението си от Владимир Путин.

Успехите не закъсняха. От известно време украинските военни говорители подчертават, че руската противовъздушна отбрана е сравнително примитивна и лесно проникваща от дронове и ракети от ново поколение. Вчера самият Зеленски благодари в социалните мрежи на конструкторите на новата ракета и на подразделенията, които я изстреляха.

"Защо Путин може да атакува Киев, а ние не можем да отговорим, като насочим атаките към Москва?", чудеше се бившият украински външен министър Дмитро Кулеба със смесица от изненада и негодувание през първите седмици от инвазията, наредена от Путин на 24 февруари 2022 г.

Днес ситуацията е различна:

украинците заплашват руската столица, нарушават енергийната система до 2000 километра от границата между двете страни, повреждат оръжейни фабрики, принуждават летищата да затварят периодично и сеят объркване на Международния икономически форум в Санкт Петербург, за голяма изненада на чуждестранните делегации.

Фламинго се произвежда от Fire Point, стартираща компания, която, подобно на много украински военни компании, се появи сред сирените за въздушна тревога и бомбардировките в края на първата година от новата война (предишната беше започнала с руската атака през 2014 г.).

Това е въздушна бомба, трансформирана в крилата ракета чрез добавяне на реактивен двигател. Нейните партньори-основатели са наскоро завършили инженерни факултети, млади архитекти и компютърни специалисти, принадлежащи към ново поколение, свързано със западния начин на живот.

Същото важи и за други компании, които са се появили практически от нищото, често инициирани от няколко студенти без предишен военен опит, но решени да го придобият, като посетят фронтовите линии в Донбас. Днес тези компании продават своите въздушни и наземни дронове на монархиите от Персийския залив, които трябва да се защитят от ирански дронове и ракети, и да си сътрудничат с някои от най-добрите европейски компании в сектора.

Първите модели Фламинго, чието име и розов цвят сякаш са почит към многото жени, работещи по проекта, влязоха в експлоатация през август 2025 г.

Според Financial Times, новият модел е един вид по-евтина версия на американските противоракетни системи Patriot.

The Economist отбелязва, че част от производството се извършва в чужбина, но 90% от компонентите след това се сглобяват в Украйна.

Ракетата има фиксирано право крило и турбовентилаторен реактивен двигател, монтиран над фюзелажа. Това ѝ придава повърхностна прилика с летящата бомба V-1 и украинските съветски разузнавателни дронове Ту-141 и Ту-143, въпреки че V1 използва импулсен реактивен двигател, а Ту-141 и Ту-143 са проектирани с двигатели, монтирани вътре в основния фюзелаж. Задната част на фюзелажа има четири контролни повърхности в X-образна конфигурация.[ Фюзелажът е изграден предимно от прозрачни за радара композитни материали (фибростъкло), докато гондолата на двигателя е изградена от метал, за да издържа на високи температури. Реактивният двигател изглежда е Ивченко АИ-25, проектиран през 60-те години на миналия век в Съветския съюз и използван за задвижване на Aero L-39 Albatros, по-късно произведен от украинския производител Мотор Сич.