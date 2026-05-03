Рецептата Dnes: Торта с лешници без брашно

Италианците имат невероятни рецепти за торти, които се приготвят лесно. Днес споделяме една рецепта за италианска торта с лешници и шоколадова глазура.

За лешниковия блат:

250 г печени лешници, фино смлени

4 големи яйца, разделени на белтъци и жълтъци

150 г захар

50 г масло, разтопено и охладено

1 ч.л. бакпулвер

Щипка сол

За глазурата:

150 г шоколад с високо съдържание на какао

100 мл течна сладкарска сметана

2 с.л. лешников тахан или течен шоколад за автентичен вкус

Шепа печени лешници, едро натрошени, за декорация

Приготвяне:

Разбийте жълтъците със захарта, докато сместа побелее и стане на пухкав крем.

Добавете разтопеното масло и разбъркайте.

Прибавете фино смлените лешници и бакпулвера към жълтъчната смес.

Разбъркайте добре.

В отделна чиста купа разбийте белтъците с щипка сол на твърд сняг.

Внимателно ги прибавете към лешниковата смес на части, като използвате шпатула и бъркате бавно от долу нагоре, за да не спадне обемът.

Изсипете тестото в намаслена форма (22–24 см) и печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 30–35 минути.

Извадете и оставете да изстине напълно.

Загрейте сметаната до точката на кипване и я залейте върху начупения шоколад.

Добавете лешниковия тахан и бъркайте, докато получите лъскав крем.

Покрийте изстиналата торта с шоколадовия ганаш и поръсете щедро с натрошените лешници.

