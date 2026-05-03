Рецептата Dnes: Торта с лешници без брашно

Италианците имат невероятни рецепти за торти, които се приготвят лесно. Днес споделяме една рецепта за италианска торта с лешници и шоколадова глазура.
За лешниковия блат:
- 250 г печени лешници, фино смлени
- 4 големи яйца, разделени на белтъци и жълтъци
- 150 г захар
- 50 г масло, разтопено и охладено
- 1 ч.л. бакпулвер
- Щипка сол
За глазурата:
- 150 г шоколад с високо съдържание на какао
- 100 мл течна сладкарска сметана
- 2 с.л. лешников тахан или течен шоколад за автентичен вкус
- Шепа печени лешници, едро натрошени, за декорация
Приготвяне:
- Разбийте жълтъците със захарта, докато сместа побелее и стане на пухкав крем.
- Добавете разтопеното масло и разбъркайте.
- Прибавете фино смлените лешници и бакпулвера към жълтъчната смес.
- Разбъркайте добре.
- В отделна чиста купа разбийте белтъците с щипка сол на твърд сняг.
- Внимателно ги прибавете към лешниковата смес на части, като използвате шпатула и бъркате бавно от долу нагоре, за да не спадне обемът.
- Изсипете тестото в намаслена форма (22–24 см) и печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 30–35 минути.
- Извадете и оставете да изстине напълно.
- Загрейте сметаната до точката на кипване и я залейте върху начупения шоколад.
- Добавете лешниковия тахан и бъркайте, докато получите лъскав крем.
- Покрийте изстиналата торта с шоколадовия ганаш и поръсете щедро с натрошените лешници.
