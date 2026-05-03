Рецептата Dnes: Торта с лешници без брашно

Много вкусна

03.05.2026 | 11:17 ч. 0
Снимка: istock

Италианците имат невероятни рецепти за торти, които се приготвят лесно. Днес споделяме една рецепта за италианска торта с лешници и шоколадова глазура.

За лешниковия блат:

  • 250 г печени лешници, фино смлени
  • 4 големи яйца, разделени на белтъци и жълтъци
  • 150 г захар
  • 50 г масло, разтопено и охладено
  • 1 ч.л. бакпулвер
  • Щипка сол

За глазурата:

  • 150 г шоколад с високо съдържание на какао
  • 100 мл течна сладкарска сметана
  • 2 с.л. лешников тахан или течен шоколад за автентичен вкус
  • Шепа печени лешници, едро натрошени, за декорация

Приготвяне:

  • Разбийте жълтъците със захарта, докато сместа побелее и стане на пухкав крем. 
  • Добавете разтопеното масло и разбъркайте.
  • Прибавете фино смлените лешници и бакпулвера към жълтъчната смес. 
  • Разбъркайте добре.
  • В отделна чиста купа разбийте белтъците с щипка сол на твърд сняг.
  • Внимателно ги прибавете към лешниковата смес на части, като използвате шпатула и бъркате бавно от долу нагоре, за да не спадне обемът.
  • Изсипете тестото в намаслена форма (22–24 см) и печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 30–35 минути. 
  • Извадете и оставете да изстине напълно.
  • Загрейте сметаната до точката на кипване и я залейте върху начупения шоколад. 
  • Добавете лешниковия тахан и бъркайте, докато получите лъскав крем.
  • Покрийте изстиналата торта с шоколадовия ганаш и поръсете щедро с натрошените лешници.

