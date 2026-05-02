Навици, които засилват косопада

Когато става въпрос за изтъняване на косата, много фактори играят роля. Не е необичайно да имате косопад поради генетика, определени медицински състояния или хормонални промени. Жените са особено предразположени към косопад по време на големи хормонални събития като бременност и менопауза. Но жените могат да бъдат и най-големият враг на косата си. Няколко често срещани навика могат да се отразят на косата ви. Кои са те?

Стягате косата си

Стегнатите плитки, кичури, опашки и екстеншъни за коса натоварват косата и скалпа. Тези вредни прически могат да доведат до състояние, наречено тракционна алопеция. Това означава, че постоянното опъване и дърпане причинява косопад. С течение на времето продължителното носене на стегнати прически може да доведе до:

накъсани косми около слепоочията;

косопад в областта, която е стегната;

отдръпване на линията на косата.

Носенето на косата стегната е приемливо от време на време. Но е важно да дадете почивка на косата и скалпа си, като носите косата си в по-свободни и по-спокойни прически.

Не миете косата си често

По-рядкото миене на косата стана много модерно напоследък. Някои хора твърдят, че миенето само веднъж седмично е по-здравословно за косата. Но пропускането на шампоана твърде често може потенциално да е по-лошо за цялостното здраве на косата и скалпа.

Косата расте от фоликулите в скалпа. Когато тези фоликули са блокирани, запушени или възпалени поради натрупването на себум, мръсотия и лющеща се кожа, те не функционират толкова добре. Нездравите космени фоликули не могат да изпълняват функцията си да растат и да падат редовно. С течение на времето това може да доведе до по-малко поникване на нова коса и повече падащи косми. Хората с тънка коса или коса, която вече изтънява, трябва да се стремят да мият косата си поне през ден.

Хората с по-суха, по-къдрава или по-груба коса може да са в състояние да я мият по-рядко. Но ако усещате, че скалпът ви се омазнява, сърби или се лющи, значи чакате твърде дълго между измиванията с шампоан.

Източник: 5 навика, които засилват косопада