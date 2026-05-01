22 години след края на "Приятели" сериалът все още носи колослани приходи за актьорите

С ръка на сърцето мога да кажа, че „Приятели“ е най-великият сериал за мен. Симбиозата между шестимата актьори е толкова сполучлива, че рядко може да се намери подобна компания, която остава сплотена както на екран, така и извън него. През 90-те години Матю Пери, Дейвид Шуимър, Кортни Кокс, Дженифър Анистън и Мат Лебланк са изправени пред най-голямото предизвикателство – да останат верни на себе си, въпреки славата и парите.

И те го правят!

В началото всеки от актьорите получава приблизително 22 500 долара на епизод. Постепенно заплащането се увеличава и до сезон 6 достига до 125 000 долара. Тогава вече някои от групата стават малко по-желани от холивудските продуценти, което им позволява да бъдат и по-взискателни към заплатата. Вместо обаче да се възгордеят и да забравят своите колеги, те решават да се обединят и да преговарят заедно за заплащането си. Така, в края на девети и десети сезон, всеки от шестимата получава по 1 милион долара на епизод.

Успехът на „Приятели“ обаче не свършва с последното заключване на вратата на апартамент 20 в Ню Йорк на 6 май 2004 година. Сериалът продължава да се излъчва в цял свят, а повторенията носят допълнителни приходи за актьорите. Говори се, че Дженифър, Мат, Дейвид, Лиса, Кортни и покойният вече Матю получават по 20 милиона долара на година.

Попитана за причината, поради която „Приятели“ все още е толкова доходоносна машина, Лиса Кудроу отговори с типичното си чувство за хумор „Защото Фийби Буфе е много готина“.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg