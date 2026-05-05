Звездните семейства, които откраднаха шоуто на Met Gala 2026

Понеделник отмина, но този път беше много по-поносим от обикновено. За първи път се радвах толкова много за началото на седмицата и причината беше само една – червеният килим на Met Gala. Най-голямото модно събитие в историята на шоубизнеса се проведе на емблематичните стълби на музея „Метрополитън“ в Ню Йорк и събра най-големите звезди от всички сфери на развлечението.

Първи на килима бяха Никол Кидман, Лорън Санчес и Ана Уинтур – и трите дами с пряка роля в събитието. Никол и Ана бяха част от домакините заедно с Винъс Уилямс и Бионсе, докато Лорън и съпругът ѝ Джеф Безос бяха основни спонсори. След тях по стълбите се изкачиха звезди като Кендъл Дженър, Ан Хатауей, Риана, Сабрина Карпентър, Bad Bunny, Ирина Шейк и много други. Всеки от тях демонстрира своя прочит на темата „Изкуството на костюмите“, следвайки стриктно дрескода „Модата е изкуство“.

И докато голяма част от присъстващите заслужават аплодисменти за избора си на тоалет, то имаше няколко момента, които откраднаха вниманието на публиката по цял свят.

Колкото и бляскава да е Met Gala сама по себе си, тя засия още повече тази година благодарение на умилителните семейни появи на част от звездите. Някои от гостите доведоха най-сладките придружители, включително сестри, майки, съпруги и дъщери.

Вижте кои звезди пристигнаха заедно със семейството си на червения килим.

Стенли Тучи, съпругата му Фелисити Блънт и сестра ѝ Емили Блънт

Кажете си честно – колко от вас знаеха, че Стенли Тучи и Емили Блънт, които си партнират в „Дяволът носи Прада 2“, са роднини в реалния живот? Може би този детайл е убягнал на голяма част от вас, но ние сме тук, за да ви го разкрием. Двамата са свързани до живот не само чрез общите си проекти, но и чрез Фелисити Блънт. Именно Емили запознава сестра си със Стенли и любовта помежду им пламва със сила, която не може да бъде потушена и до днес.

