Джейми Фокс ще става баща за трети път

Джейми Фокс отново ще става баща. 58-годишният комик и актьор очаква третото си дете - първото си с приятелката си Алис Хъкстеп, пише People.

Звездата от "За душата" ("Soul") вече е баща на две дъщери - 17-годишната Анелайз, от бившата си Кристин Гранис, и 32-годишната Корин, от бившата си партньорка Кони Клайн.

Връзката с Алис Хъкстеп

Фокс и Хъкстеп са двойка през август 2023 година, след като двамата бяха забелязани на вечеря с група приятели в Малибу, Калифорния.

Според няколко източника те се разделят година и половина по-късно, през януари 2025 година - в особено натоварен период за Фокс. Същия месец той пусна филм с приятелката си Камерън Диас - "Отново в действие" ("Back in Action"), само няколко седмици след като дългоочакваният му Netflix специал "Джейми Фокс: Какво се беше случило..." ("Jamie Foxx: What Had Happened Was …") започна да се стриймва.

"Джейми е супер зает, точно както му харесва. Има толкова много неща около себе си, че едва има време да спре и да помисли колко благословен е", каза тогава източник пред списанието. Въпреки раздялата, според източника Фокс запазил позитивната си нагласа: "Той си прекарва страхотно."

Само няколко месеца по-късно обаче Фокс и Хъкстеп отново прекарват време заедно. През април 2025 година те са снимани да си тръгват от Nobu в Малибу - същия ресторант, в който са били на групова среща през лятото на 2023 година.

През октомври Фокс и Хъкстеп са забелязани заедно в Kiki on The River в Маями. Двамата, които били с по-голяма компания, се насладили на разходка, преди да вечерят в гръцкия ресторант.

Горд баща на момичета

Фокс е горд "girl dad" (момически баща) и обича бащинството. В интервю за People, през 2017 година той говори открито за отглеждането на двете си дъщери в Холивуд.

"В този бизнес понякога нещата могат да станат луди. Толкова се гордеем с тях. В крайна сметка те се справиха добре", каза той.

Когато го попитаха коя е любимата му част от това да бъде баща за поредицата на Ellen Digital "Dad Confessions", Фокс каза, че обича да чува как дъщерите му го наричат "татко".

Той продължи: "Да гледаш как лицата им светват, когато влезеш в стаята. Да им помагаш да решат проблем, през който вероятно и ти си минал."

Дъщерите му го подкрепиха в най-трудния момент

Дъщерите на Фокс са и най-големите му поддръжнички и защитнички. През април 2023 година Корин информира последователите си и феновете на Фокс в Instagram публикация за "медицинско усложнение", което носителят на "Оскар" преживява по време на снимките на "Отново в действие" на Netflix в Атланта.

Едва повече от година по-късно Фокс споделя, че е получил "мозъчен кръвоизлив, довел до инсулт".

През юни 2025 година Фокс беше отличен с Ultimate Icon Honor на BET Awards. По време на емоционалната си благодарствена реч той отдаде почит на своите дъщери Корин и Анелайз, които бяха в публиката, и им благодари, че са спасили живота му.