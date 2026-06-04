В Испания препоръчаха да се работи от дома при визитата на папата

Министерството на труда в Испания препоръча на хората в Барселона, Мадрид и на Канарските острови да работят от домовете си по време на визитата на папа Лъв XIV. Главата на Римокатолическата църква ще бъде в страната от 6 до 12 юни.

От министерството препоръчват на държавните и общински институции да улеснят работата от разстояние за служителите, когато това е възможно. Оттам посочват, че призивът има за цел има за цел да насърчи защитата на безопасността на работниците, да намали ненужните пътувания и да допринесе за нормалното функциониране на услугите и икономическите дейности по време на посещението на папата.

Още преди инициативата на Министерството на труда, регионалните правителства в Мадрид и на Канарските острови препоръчаха работа от разстояние на своите жители.

За разлика от тях, правителството в Каталуния не отправи подобен призив, тъй като властите смятат, че могат да се справят с посещението на папата чрез увеличаване на честотата на градския транспорт.

Папа Лъв XIV ще посети Мадрид от 6 до 9 юни, Барселона от 9 до 11 юни и Канарските острови на 11 и 12 юни.