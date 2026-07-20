След бурите: Мълния запали огромен пожар, свлачище затвори Кресненското дефиле ВИДЕО

Бурите в части от страната доведоха до природни бедствия.
Мълния е запалила трафопост, паднали дървета блокираха пътя за зеленчуковата борса при с. Кърналово, пламнал е и голям пожар над с. Ръждак, съобщават от MeteoBalkans.
Огънят край петричкото село Ръждак е избухнал тази вечер, след като над региона премина мощна гръмотевична буря със силен вятър и пороен дъжд. На място са екипи на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението".
Към момента няма данни за пострадали хора или за пряка опасност за населените места.
В региона вече са постъпили десетки сигнали за паднали дървета, наводнени улици и нанесени щети в следствие на бурята.
Свлачище пък затвори движението през Кресненското дефиле.
Земна маса и камъни са се срутили върху пътното платно, което наложи временно спиране на превозните средства. На място работят екипи за разчистване на терена.
Допълнително усложнение оказва и падналия светофар в Кресна. В района има сериозни затруднения в придвижването, след като по-рано бяха регистрирани и паднали дървета по платното в дефилето.
В участъка са се образували километражни колони от автомобили.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.