След бурите: Мълния запали огромен пожар, свлачище затвори Кресненското дефиле ВИДЕО

Бурите в части от страната доведоха до природни бедствия.

Мълния е запалила трафопост, паднали дървета блокираха пътя за зеленчуковата борса при с. Кърналово, пламнал е и голям пожар над с. Ръждак, съобщават от MeteoBalkans.

Огънят край петричкото село Ръждак е избухнал тази вечер, след като над региона премина мощна гръмотевична буря със силен вятър и пороен дъжд. На място са екипи на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението".

Към момента няма данни за пострадали хора или за пряка опасност за населените места.

В региона вече са постъпили десетки сигнали за паднали дървета, наводнени улици и нанесени щети в следствие на бурята.

Свлачище пък затвори движението през Кресненското дефиле.

Земна маса и камъни са се срутили върху пътното платно, което наложи временно спиране на превозните средства. На място работят екипи за разчистване на терена.

Допълнително усложнение оказва и падналия светофар в Кресна. В района има сериозни затруднения в придвижването, след като по-рано бяха регистрирани и паднали дървета по платното в дефилето.

В участъка са се образували километражни колони от автомобили.