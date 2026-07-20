Планината "Пикакс" и градовете с ракети, заровени твърде дълбоко за бомбите на Тръмп

Американски бомби, крилати ракети и най-съвременни дронове опустошиха ирански мостове, брегови укрепления, контролни кули и други военни съоръжения през последната седмица. Но дори когато президентът Тръмп заплашва да ескалира войната и да нанесе още по-силен удар по врага си, Иран досега е доказал способността си да отвърне със собствени удари.

Иран разчита на оцеляването си като военна сила, способна да се изправи срещу САЩ, с мрежа от подземни "ракетни градове" и развиващ се ядрен обект, заровен толкова дълбоко в планината, че никоя американска бомба не може да го достигне. Тези дълбоки, бункерирани съоръжения стоят между победата на Тръмп и дългата война, която никой не печели.

В едно от няколко интервюта миналата седмица президентът заяви, че САЩ скоро ще се насочат към ядрения комплекс, известен като "Планината Пикакс", което е обида към искането му Иран никога да не се стреми към ядрено оръжие.

Тръмп каза, че обектът, заровен под гранитна планина, ще получи "хубав, голям, дебел изстрел точно в предната врата".

Подземният обект, официално известен като Кух-е Коланг Газ Ла (Коланг означава кирка), все още не е в експлоатация, но се намира непосредствено югозападно от Натанз, един от трите ядрени обекта, ударени от САЩ и Израел в операция "Midnight Hammer" през юни миналата година.

Досега планината Пикакс не е била обект на атаки, въпреки че американското разузнаване смята, че се строи за производство на газови центрофуги за обогатяване на уран до ниво, подходящо за оръжейни цели, както и за самия процес на обогатяване. Тя има два чифта силно закалени входа, източен и западен, а пещерите отдолу, където може да се извършва ядрено производство, се оценяват на повече от 100 метра дълбочина.

Споменанието на Тръмп за удар по "входната врата" на обекта предполага, че всяка атака би имала за цел да запечата входовете, а не да се опита да проникне достатъчно дълбоко, за да разруши подземните пещери.

Американските военновъздушни сили разполагат само с един тип конвенционална бомба, способна да достигне дълбоко заровени съоръжения. Но масивният 13 600-килограмов боеприпас GBU-57, хвърлен от бомбардировачи B-2 върху Натанз и другите два ядрени обекта във Фордоу и Исфахан миналата година, може да проникне "само" приблизително 60 метра под земята.

"Атака срещу планината Пикакс може да бъде насочена към надземните входящи електропроводи, местоположението на вентилационните шахти [целите при атаките през юни миналата година] и отворените входове на тунелите", прогнозира базираният във Вашингтон Институт за наука и международна сигурност.

"Ще унищожим планината Пикакс"

"Следим много внимателно планината Пикакс", каза Тръмп в интервюто с Хю Хюит, консервативен водещ на токшоу по радиото Salem. "Ще унищожим планината Пикакс. Кажете на иранците да бъдат готови."

Въпреки това, дори и с ограничените си запаси от ракети MOP, 14 от съществуващите около 20 бяха използвани в операция "Midnight Hammer", американските военни не могат да гарантират, че ще извадят от строя "планината Пикакс" за дълго време.

Същото предизвикателство е установено и с дълбоко заровените ракетни градове на Иран, десетки подземни обекти в страната, където се съхраняват балистични ракети със среден и малък обсег и пускови установки. Аерокосмическите сили на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC) съхраняват ракетите в многостепенни тунелни системи, много от които също са заровени в планини.

Както САЩ, така и Израел твърдят, че са унищожили стотици ирански пускови установки и оръжейни складове между 28 февруари и обявеното прекратяване на огъня през април. Въпреки това, Иран е притежавал приблизително 2500 ракети със среден обсег преди войната и още хиляди ракети с малък обсег, както и щурмови дронове, което означава, че все още може да запази значителен запас.

В изявление, публикувано в събота, Моджтаба Хаменей, върховният лидер на Иран, предупреди САЩ срещу по-нататъшна ескалация и заяви, че Иран и неговите регионални съюзници все още могат да дадат "незабравими уроци" на своите противници.

Миналата седмица Иран публикува видеоклип, показващ двама командири на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (и двамата вече мъртви), които обикалят тунелите в един от подземните градове, стените на които са облицовани с ракети и пускови установки. Предишни кадри в държавните медии показват обширни тунели, където се съхраняват запаси от оръжия.

По време на повече от седмица удари, Централното командване на САЩ заяви, че атаките му ще "влошат" ракетните и дронови възможности на Иран.

Но мащабните ответни атаки, предприети от Иран срещу Кувейт, Бахрейн, Катар, Йордания и други места в Близкия изток, показаха, че дългогодишните планове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) за война са се отплатили.