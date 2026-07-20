Никола Стоянов: Хората харчат по-трудно, защото са по-затруднени финансово

Бюджет 2026 беше внесен за гласуване в парламента с рекорден за последните 20 години дефицит - 5,7% от БВП, или 7.2 млрд. евро.

"От една страна виждаме, че правителството си в желанието си да покаже какво е наследството, отива на 5,7% дефицит, което е доста шокиращо и стряскащо. Вече сме почти август, този бюджет за 2026 година ще се изпълнява 2-3 месеца. Ако това е причината всички "скрити фактури по чекмеджетата" да бъдат изкарани през този бюджет и видим за 2027 коренно сваляне на дефицита, ще кажа, че е добре и такава е била стратегията - да не остават "тежки камъни" за следващия бюджет. Но при всички положения виждаме, че правителството не иска да ограничи разходите. Управляващите никога не искат, предстоят президентски избори, догодина - местни", каза бившият министър на икономиката Никола Стоянов в студиото на "Денят ON AIR".

Дефицитът и държавните разходи

Той все пак изрази мнение, че разходите трябва да се свият.

"Това са хора, които допреди 2-3 години, дори в по-добра ситуация, не направиха нищо по въпроса. 2021 година, когато падна правителството на Борисов, дотогава България макроикономически стоеше много стабилно. Щом в момента сме в такава ситуация, значи бюджетите в последните години са довели до това. Никой от тези, които искат нещо от правителството днес, не направи никаква стъпка към съкращаване на администрация. Напротив, имаше механизми, които раздуваха разходите", добави Стоянов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът припомни, че от "Прогресивна България" твърдят, че не искат да ограничават държавните разходи, за да не ограничат растежа на икономиката.

"Трудно ще е само с повишаване на БВП и приходите. Трябва да се работи и по разходите. Надявам се, че в Бюджет 2027 ще се пипне по-сериозно в тази посока. Ако с този стряскащ дефицит от 5,7% се оберат тези всички луфтове и се даде шанс 2027 да се върви към 3,5%, да кажем, че бих го приел. Миналата година протестите станаха на база тогава предложения бюджет", подчерта бившият министър.

Състоянието на ВМЗ "Сопот"

Попитан какво е финансовото състояние на ВМЗ "Сопот", той отговори: "Финансовото състояние не е такова, каквото ни се иска да бъде. През 2021 година беше много по-тежко, отколкото е в момента. Тогава финансовото състояние поради повишеното търсене имаше много силни години, 2024-2025 години бяха рекордни за последните 30. В момента обаче се върви надолу в търсенето поради ред причини. Основната е, че българската индустрия все още не успява да направи този технологичен скок и технологична промяна".

По думите му също така става въпрос и за мениджмънт.

"Аз съм оптимист, защото сега има смяна и от няколко седмици инж. Иван Стоенчев е изпълнителен директор. Тази новина се приема позитивно, защото той е най-опитният. Винаги има значение как се управлява предприятието. Държавата не може просто ето така да подпомага предприятията. Технологичната трансформация става трудно. Всеки си пази технологиите за себе си. За да имаме НАТО-вски технологии, трябва някой от НАТО да ни ги преотстъпи, а това не става толкова лесно. В момента за пръв път България е напът да изхарчи страшно много пари за отбрана - над 3 млрд. и то заради европейски механизъм", поясни Стоянов.

"Райнметал" и отбранителната индустрия

"Райнметал" е друг случай, беше предвидено, че ще се вземат пари от SAFE. Но SAFE не финансира, за да изграждаш производства. Когато тогава още като президент Радев успя да доведе "Райнметал" в България, разговорите в началото не бяха нито за барут, нито за муниции, а за съвсем други неща. После се смени, че ние ще вземем заема по SAFE и ще го инвестираме в завод за барут", допълни той.

Цените на основните храни

"След толкова години наред изпуснати неща - цени, търговците свикнаха да си правят каквото си искат, огромни проблеми с българското производство, много трудно, дори е невъзможно да се овладеят сега. За мен е важно да се покажат някакви стъпки, че се опитват. Хората харчат по-трудно, защото са по-затруднени финансово. Няма кой вече да плаща тези цени. Чужденците, с които работя, казват, че е скъпо. България има нужда от работна ръка и това ще стимулира и инвестициите", категоричен е Никола Стоянов.