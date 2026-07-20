Силна буря връхлетя Ямбол, села останаха без ток ВИДЕО

Силната гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд, силен вятър и градушка, създаде сериозни проблеми в части от област Ямбол.

Към момента без електрозахранване са селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи кладенец. За авариите е уведомено електроразпределителното дружество, като се очаква екипи на ЕВН да започнат работа по отстраняването им.

Най-сериозни са пораженията в село Кабиле, където силният вятър е повалил дървета и е причинил материални щети. Паднали дървета има и в село Зимница.

В село Завой освен повалени дървета има и скъсан електрически кабел, като районът е обезопасен, а ЕВН е уведомено.

В община Стралджа бурята също е нанесла щети. В село Зимница паднали дървета на зеленчуковия пазар са повредили два леки автомобила. На място работи екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стралджа, който разчиства терена и обезопасява района.

Към този момент в общините Елхово и Болярово няма данни за нанесени щети или възникнали проблеми.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков призовава жителите на засегнатите населени места да бъдат изключително внимателни и да не предприемат излишни пътувания до пълното нормализиране на обстановката. Той апелира гражданите да не се приближават до паднали дървета и скъсани електропроводници, а при забелязани опасности незабавно да подават сигнали на телефон 112 или до съответните общински власти. Георги Чалъков увери, че институциите са в постоянна координация, а екипите на аварийните служби и електроразпределителното дружество работят за възстановяване на електрозахранването и отстраняване на последствията от бурята.