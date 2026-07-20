Представянето на Аржентина на финала беше позор за наследството на Меси

Не плачи за тях, Аржентина.

Лионел Меси проля няколко сълзи след незадоволителния край на една от великите си кариери на Световните първенства. Но съотборниците му заслужават по-малко съчувствие. Това, което беше доблестен, драматичен и завладяващ опит да се запази Световната купа, завърши с липса на дисциплина, креативност и най-вече - с бой.

Историческият подвиг, както се оказа, не беше да станеш първият отбор след Бразилия през 1962 г., спечелил поредни Световни първенства, а в това да бъдеш официално най-малко атакуващият отбор на финал. Аржентина нямаше нито един удар към вратата за 90 минути, xG от 0.00, когато се стигна до продължения. Испания имаше 20 удара преди първия на Аржентина, в 121-ата минута.

Всичко това с човек, който е участвал в повече голове на Световните първенства от всеки друг, когото мнозина смятат за най-великия футболист на всички времена.

Отбор с Меси не бива да бъде толкова скучен, толкова фокусиран върху забавянето и нарушаването на играта

Но след като ФИФА загуби времето на всички, опитващи се да влязат на стадион "МетЛайф", Аржентина загуби времето им вътре в него. Ако имаше нещо, на което все пак зрителите да се насладят на упражнението на Аржентина в нищото, това би била мисълта, че може би футболът е отегчил Доналд Тръмп и батальона от знаменитости, които някак си са се сдобили с билети, които биха могли да отидат при истински фенове.

Многото актьори сред тях може би са били объркани: това беше предполагаем блокбъстър, на който често липсваше драма, където евентуалната главна роля беше поета от Феран Торес - второстепенен герой, който не се появяваше в първия час. Меси, човекът с най-висока класа, преживя нехарактерно спускане в анонимност.

Неговият краен резултат е три финала на Световни първенства - една победа и две агуби с 1:0. В продължение на шест седмици невероятното започна да се усеща като възможно: че на 39 години може да създаде финала през 2022 г., когато вкара два гола и вдигне трофея. Това Световно първенство се усещаше като продължение на последното за Меси: когато той вкара в първите пет мача, счупи рекорда за всички времена на Мирослав Клозе по голмайстори, доближи се до Златната обувка. В страна, където мнозина харчат милиони, опитвайки се да предотвратят процеса на стареене - може би някои от известните гости на ФИФА сред тях - Меси сякаш е намерил метод, който не включва нищо повече от футболен талант.

Но това беше първи мач на това Световно първенство, на който той не е оказал реално влияние. Той вкара в първите пет, раздвижи се в края на мача срещу Швейцария, отбеляза и двата гола срещу Англия. Хулиан Алварес, нападател, който може да поиска такса от 150 милиона паунда, се озова вляво от халфовата линия, преди да бъде заменен.

Свързани статии Тупалки след мача между Испания и Аржентина, нервите не издържаха

А липсата на амбиция на Аржентина беше потресаваща

Може би способността им да вкарват голове в края на мача ги убеди, че не е нужно да се опитват да вкарват рано. И все пак само закъснелият удар на Торес ги съживи. Част от това може да се отдаде на водоустойчивата защита на Испания, но само част. Това подчертаваше, че досега отбор с липса на скорост или ширина е просперирал до голяма степен поради прекомерната зависимост от Меси.

Тъй като той беше лишен от заслуги, аржентинецът прибягна до антифутбол. Аржентинците често показваха най-добрата страна на футболните си традиции в този турнир. В най-големия мач те удвоиха най-лошите си инстинкти.

Що се отнася до финалите с участието на Аржентина, това беше по-скоро 1990 г., отколкото 2022 г., 1986 г. или 1978 г. Заслуженото отстраняване на Енцо Фернандес може би е подчертало глупостта му да получи жълт картон за несъгласие. Но когато избута Пау Кубарси, може би е бил късметлия, че е получил само втори жълт картон. Третият аржентинец, изгонен във финал на Световно първенство, не е искал да напусне терена. Може би Аржентина се е измъкнала достатъчно небрежно напоследък, че Фернандес е повярвал, че е имунизиран срещу подобна санкция.

ФИФА може би все още трябва да предприеме действия срещу друг аржентинец. Леандро Паредес беше извикан на полувремето. Аржентинският принц на мрака скоро беше обвинен в нападение срещу Родри. След последния съдийски сигнал той хвърли Гави на земята и му нанесе може би и с един-два удара.

След червения картон на Фернандес, задачата на Аржентина стана по-трудна

В защитата на трофея "защита" се превърна в ключова дума. Еми Мартинес беше все по-зает; все по-впечатляващ също, с чудесно спасяване от пряк свободен удар на Ламин Ямал и още по-добро от удар с глава на Нико Уилямс.

Но след 120 минути стана по-трудно да се повярва, че този отбор е спечелил една Световна купа и две Копа Америка. Те бяха надиграни и надминати от Испания, може би първият отбор от най-висока класа, с който се срещаха по пътя си. Когато беше направен жребият, можеха да бъдат изправени срещу Португалия на осминафиналите и Бразилия на осминафиналите. Не успяха да постигнат нито едното, нито другото. Все пак почти се спънаха на всяко препятствие. Те постигнаха драматични финали в четири елиминационни кръга, но и те се нуждаеха от тях.

На последно място те опетниха спомените за тези победи и своите славни дни. Аржентина беше невзрачна и безстрашна. Но преди началото на мача прозвуча емблематична песен на един от любимите музикални синове на Ню Джърси, Франк Синатра - My Way, и в крайна сметка Аржентина се справи по свой начин.

Анализът е на Ричард Джоли за The Independent.