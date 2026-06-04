Джей Ло и Брет Голдщайн наистина са имали афера, докато са снимали „Служебен романс“

Дженифър Лопес и Брет Голдщайн наистина са преминали през горещ и силен романс до връзка от просто приятели, каквито са днес.

Източник ексклузивно каза пред Page Six, че Лопес и Голдщайн – които участват заедно в предстоящия филм на Netflix „Служебен романс“ – „са поддържали нещата професионални на снимачната площадка по време на снимките, но химията между тях е била неоспорима“.

„Те се опитаха да запазят нещата дискретни през месеците, докато снимаха, но флиртуваха тук-там на снимачната площадка и определено имаха силна връзка“, каза вътрешният източник. „Всички ги видяха как се сближиха много на партито след края на снимките и беше очевидно, че си падат един по друг.“

Според източника, 56-годишната Лопес и 45-годишният Голдщайн са се насладили на вечер заедно в началото на 2025 г., когато са посетили бродуейската пиеса „О, Мери!“ в Ню Йорк.

„След като снимките приключиха, те бяха свободни да продължат напред и се срещаха доста дълго време“, каза източникът.

Според вътрешния човек обаче връзката им в крайна сметка е загубила инерция и към днешна дата двамата са просто приятели.

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Източник: Tialoto.bg