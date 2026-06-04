IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 139

Джей Ло и Брет Голдщайн наистина са имали афера, докато са снимали „Служебен романс“

Вижте последната прелестна визия на звездата от премиерата на въпросния филм

04.06.2026 | 22:00 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Дженифър Лопес и Брет Голдщайн наистина са преминали през горещ и силен романс до връзка от просто приятели, каквито са днес.

Източник ексклузивно каза пред Page Six, че Лопес и Голдщайн – които участват заедно в предстоящия филм на Netflix „Служебен романс“ – „са поддържали нещата професионални на снимачната площадка по време на снимките, но химията между тях е била неоспорима“.

„Те се опитаха да запазят нещата дискретни през месеците, докато снимаха, но флиртуваха тук-там на снимачната площадка и определено имаха силна връзка“, каза вътрешният източник. „Всички ги видяха как се сближиха много на партито след края на снимките и беше очевидно, че си падат един по друг.“

Според източника, 56-годишната Лопес и 45-годишният Голдщайн са се насладили на вечер заедно в началото на 2025 г., когато са посетили бродуейската пиеса „О, Мери!“ в Ню Йорк.

„След като снимките приключиха, те бяха свободни да продължат напред и се срещаха доста дълго време“, каза източникът.

Според вътрешния човек обаче връзката им в крайна сметка е загубила инерция и към днешна дата двамата са просто приятели.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Дженифър Лопес
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem