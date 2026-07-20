Емрах пусна клипче как си предава шофьорската си книжка в полицията ВИДЕО

Емрах Стораро доброволно предаде свидетелството си за управление на моторно превозно средство, след като предизвика вълна от обществено недоволство с шофирането си в пешеходна зона в Стария град на Созопол.

Синът на Тони Стораро сам документира посещението си в полицията с видеоклип, публикуван в социалните мрежи. Към него той добави и коментар, в който заявява, че си е понесъл последствията като "нормален гражданин".

@emra_str Като норомален гражданин на България дойдох и си понесох наказанието някой викаха страх го е други викаха,че съм връзкар истината е,че съм истински човек преди всичко и не мисля,че заслужавах това :) не съм направил нищо лошо! ♬ original sound - Emrah Storaro

"Като нормален гражданин на България дойдох и си понесох наказанието. Някой викаха страх го е, други викаха, че съм връзкар. Истината е, че съм истински човек преди всичко и не мисля, че заслужавах това, не съм направил нищо лошо!", написа певецът.

Скандалът се разрази, след като в интернет се появиха кадри на луксозното му возило, което преминава през алея в парк, където движението на автомобили е строго забранено.

Малко по-късно самият Стораро потвърди, че той е бил зад волана.

Полицията в Созопол се самосезира и започна проверка по случая. Действията на изпълнителя предизвикаха остра реакция както от страна на граждани, така и от местната власт. Кметът на Созопол Тихомир Янакиев разкритикува поведението му, определяйки го като проява на безнаказаност и неуважение към правилата.

В отговор на инцидента общината предприе незабавни мерки, като постави физически прегради, за да ограничи достъпа на превозни средства до пешеходната зона и да предотврати подобни нарушения в бъдеще.