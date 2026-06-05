"Ягоди и сметана" – най-актуалния цвят в косите за лято 2026

Сред най-актуалните тенденции при боядисването на коса за лято 2026 се откроява един нюанс, който съчетава романтика, естественост и модерна елегантност – цветът „ягоди и сметана“.

Тази деликатна интерпретация на червената коса вече се нарежда сред най-желаните визии в салоните за красота и привлича вниманието на жени, които търсят нещо различно от класическото русо или наситените медни тонове.

Новата тенденция не представлява типичното ягодоворусо, което сме свикнали да виждаме през последните години. Вместо това тя предлага много по-фина и изискана комбинация от кремави руси оттенъци, розови нюанси и меки златисти отражения.

Именно този баланс създава ефекта на цвят „ягоди и сметана“ – коса, която изглежда едновременно свежа, сияйна и изключително естествена.

Как изглежда цветът „ягоди и сметана“?

Трудно е този нюанс да бъде поставен в конкретна категория. Той не е класическо медночервено, не е ярко ягодоворусо и със сигурност не прилича на традиционните огнени червени тонове. Вместо това съчетава няколко различни цветови измерения.

В основата му стоят светли руси нюанси, към които са добавени нежни розови подтонове и едва доловими златисти отблясъци. Резултатът е коса, която на дневна светлина изглежда мека и кремообразна, а при различно осветление придобива деликатни прасковени, розови или ягодови отражения.

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Източник: Tialoto.bg