Парк "Бедечка" става сцена за артисти от четири държави

От 15 юни до началото на юли парк "Бедечка" в Стара Загора ще се превърне в работно пространство за четирима европейски артисти. Аурора Инфурна, Грета Бини и Солидеа Бони от Италия и Камий Стасен от Белгия ще живеят в града и ще създават изкуство директно на терен - сред дърветата, реката и пътеките на парка.

Фокусът на проекта е естествената паркова среда. Вместо да работят в ателие, артистите ще използват конкретни пространства в "Бедечка", за да създадат съвременни ленд арт инсталации, свързани с мястото и неговия характер.

Това е първото издание на многогодишната инициатива "Бедечка ленд арт", в което има международно участие. Подкрепата идва от програмата Culture Moves Europe.

Паркът като галерия под открито небе

През последните години инициативата постепенно превръща "Бедечка" в своеобразна галерия на открито. Това е и следващата стъпка към по-голямата амбиция на организаторите - паркът да се утвърди като първия градски ленд арт парк в България.

Кураторският екип включва Станил Попов, инициатор и артистичен директор на "Бедечка ленд арт", и проф. Ани Златева от Тракийския университет, автор на ленд арт инсталацията "Феникс" в парка. Организацията се координира от културния мениджър Мирчо Христов заедно с екипа от съмишленици и доброволци на Творчески колектив "На улицата".

По време на фестивала "На зелено", който ще се проведе от 19 до 21 юни, посетителите ще могат да се срещнат с артистите, да видят как работят и да се включат в разговори и творчески работилници за изкуството в публична среда и връзката му с конкретното място.

От "Европа ностра" до нови международни срещи

През миналата година усилията за запазване на парк "Бедечка" получиха международно признание с наградата "Европа ностра" - едно от най-престижните европейски отличия в областта на културното и природното наследство. Сред отличаваните през годините са проекти от мащаба на реставрацията на Нотр Дам.

По линия на мрежата "Европа ностра" организаторите очакват в България да пристигне и белгийският арборист Дан Деклерк.

Международната линия в тазгодишното издание продължава и с "Бедечка филм фест" - селекция от независимо и авторско кино. Късометражните филми ще бъдат прожектирани на открито, сред самия пейзаж на парка, на новата фестивална локация - Кипарисовата гора.

Селекцията тази година е международна, а в журито влизат Кристина Грозева и Петър Вълчанов, Димитър Коцев-Шошо и Джозеф Ал-Ахмад. Творческият директор на фестивала Илияна Семерджиева наскоро беше сред селектираните автори със свой филмов проект в един от конкурсите в Кан.

"На зелено" събира изкуство, кино и музика

Фестивалът с кауза "На зелено" ще се проведе от 19 до 21 юни със свободен вход. След три успешни издания той отново ще превърне парк "Бедечка" в място за изкуство, срещи и общност.

Програмата включва работилници за деца, спорт, изкуство, кино и музика. На главната сцена хедлайнери ще бъдат Иво Димчев и "Оратница", а Тайната поляна отново ще бъде алтернативна зона с диджеи и вечерни сетове.

Фестивалът се организира от Творчески колектив "На улицата" с подкрепата на Община Стара Загора, партньори и доброволци. Основният акцент остава върху опазването на природата и минималната намеса в парка.