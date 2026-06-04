JamBure ще подгряват Fun Lovin' Criminals в София

Fun Lovin' Criminals се завръщат в България на 20 юни с концерт в клуб FOMO, организиран от Fest Team. Преди нюйоркското трио да излезе на сцената, вечерта ще бъде открита от JamBure - акустичен квинтет, който вече повече от 8 години звучи по улиците на София.

JamBure смесват авторски песни и познати хитове през реге звучене и нестандартна акустична комбинация - укулеле, кахон, мелодика и бас. Идеята им тръгва от улицата, но не като фон, а като живо място за срещи, музика и настроение.

От квартирата към улицата

JamBure започва като проект за забавление между трима съквартиранти в центъра на София - Евгений на вокали, Димитър Митата на бас и Иван на укулеле. След дълги джем сесии вкъщи те решават да изнесат музиката си навън - буквално пред входа.

Уличните им изпълнения бързо започват да привличат минувачи, а малко по-късно към групата се присъединяват още музиканти - Тодор Туту на кахон и Румен Румбата на мелодика.

Акустичният им звук и необичайният подбор на инструменти ги отвеждат на най-различни места - от хижа и двор на църква до сватби, балове, протести и клубни сцени.

През 2021 г. групата издава най-големия си хит "СНК" - песен за софийските паркове и онова лятно пиене на бира на пейка, което много добре си има собствен саундтрак. Парчето и до днес може да се чуе от колонките на тийнейджъри в градинката пред Народния театър.

По-късно Тодор Туту напуска групата, а мястото му на кахона заема Юрий. За период от две години към JamBure се присъединява и Ивайло Маклията на китара.

След още няколко издадени песни групата започва да набира по-сериозна популярност и в социалните мрежи. През 2025 г. видеата им с акустични и улични изпълнения - както на авторски песни, така и на кавъри на популярни шлагери - достигат до все повече хора. През цялото това време разходите на групата се покриват от спонсорството на доброжелателни минувачи.

Fun Lovin' Criminals с нов материал след 15 години

Култовата нюйоркска банда има над 30 години на сцена и продължава да държи собствена територия между рок, хип-хоп, фънк, блус и соул. В София групата ще представи и първия си дългосвирещ проект с нов материал от 15 години насам.

Седмият им студиен албум "A Matter of Time" излезе миналата година и върна Fun Lovin' Criminals към характерния им суров и грууви звук. Проектът е създаден от основателя, мултиинструменталист и продуцент Брайън "Fast" Лайзър и барабаниста Франк Бенбини, а по микса и мастеринга работи носителят на "Грами" Тим Латам.