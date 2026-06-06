11 нужди, за които никоя съпруга не бива да моли мъжа си

В един добър брак и двамата партньори дават приоритет на връзката и семейството си пред всичко останало. Но често забързаното ежедневие взема връх и на единия партньор в крайна сметка може да му се наложи да моли другия за внимание или обич. Това може да причини сериозни проблеми дори в доскоро прекрасния брак.

Умните съпрузи знаят по-добре да не поставят съпругите си в това положение, така че те изпреварват проблема, като се уверяват, че жена им никога не трябва да се снишава толкова ниско и да моли да бъдат задоволени основните ѝ нужди.

Никоя съпруга не бива да моли съпруга си да задоволи тези нейни 11 основни нужди:

1. Уважение

Взаимното уважение е основата на всяка здрава връзка. Без него зрялата любов не може да расте. Без него единият в крайна сметка моли другия за елементарно човешко благоприличие, което създава небалансирана динамика.

Уважението е основата на това да можеш да кажеш „Виждам те“ и „Разбирам те“, защото без него единият партньор винаги гледа отвисоко на другия и се чувства задължен да се отнася с него по-добре. А това не е любов.

Когато двойките се приемат без осъждане, те изграждат уважение в реално време. Може да не са съгласни през цялото време, но се чуват и оставят място за индивидуалните си преживявания. Те работят заедно, за да изградят основа на емоционална сигурност, която им позволява да бъдат най-автентичните си аз.

2. Лоялност

Съпругата никога не бива да моли съпруга си да остане отдаден на любовта им. Подобно на уважението, лоялността е основен елемент от здравословния брак. Без лоялност няма доверие, а без доверие връзката неизбежно ще се разпадне.

Психологът Майкъл Реджиер споделя, че „Лоялността е задължителна за една страхотна връзка и за цял живот, изпълнен с любов.“

На фундаментално ниво лоялността е свързана с обвързване с емоционална връзка. Ние очакваме партньорът ни да бъде човек номер едно, с когото да споделим сърцата си, независимо какви външни разсейващи фактори ни заобикалят или какво чувстваме.

Според д-р Реджиер лоялността не е автоматична във всяка връзка, а по-скоро е нещо, което „изисква всеотдайна любовна връзка“. Истинската лоялност е ангажимент. Това е непрекъснато действие, обещание, което продължавате да си давате един на друг, ден след ден.

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Източник: Tialoto.bg