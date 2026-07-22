Манчестър Сити пусна на търг предмети от офиса на Гуардиола

Предмети от офиса на мениджъра Пеп Гуардиола, включително неговото тренировъчно яке, стол от бюрото му, лампа, комплект чаши за кафе, сувенири, дрънкулки и колекция от тамян, ще бъдат предложени на онлайн-търг, съобщи клубът Манчестър Сити.

Испанският специалист Гуардиола напусна Сити в края на миналия сезон, след като ги изведе до шест титли от Висшата лига през десетилетието начело, като също така осигури трофей от Шампионската лига и Световното клубно първенство, предаде БТА.

Сити сподели линк към 360-градусов изглед на офиса на испанеца, като предметите за продажба са маркирани за наддаване на уебсайта MatchWornShirt.

Колекцията включва и футболна топка, покрита с произведения на изкуството, отбелязващи пътя на Ерлинг Халанд до 100-те гола във Висшата лига, подписани от самия играч. Артикулът вече е привлякъл наддаване за близо 3000 евро, като търгът приключва в неделя.

Тренировъчната свирка на Гуардиола е на пазара, заедно с рамкирани снимки, включително една, показваща испанския треньор да позира пред трофеи. Неговият комплект дрънкулки, включващ две керамични костенурки и нарисувана звезда, е получил ранна наддаване от 111 евро.

Сити назначи Енцо Мареска за свой нов мениджър и започва кампанията си във Висшата лига у дома срещу Борнемут на 23 август.