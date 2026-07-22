Последната антивоенна партия, оцеляла в Русия на Путин

Десетки милиони руснаци ще се отправят към избирателните секции през септември и ще гласуват за партия, чиято мисия е да сложи край на войната в Украйна, подготвяйки почвата за траен мир. Това поне е амбициозната цел на "Яблоко" - единствената легална политическа партия в Русия, която открито води кампания с антивоенна платформа преди първите парламентарни избори в страната от началото на инвазията в Украйна през 2022 г.

"За мир и свобода! За живот без страх! Нашата цел е просперираща, демократична Русия!", гласят предизборните лозунги на партията

"Единствената цел на "Яблоко" на тези избори е хората да спрат да умират и хората да спрат да се убиват", казва Николай Рибаков, лидерът на "Яблоко", пред The ​​Times от Москва.

"Яблоко" - името означава "ябълка" - е най-старата либерална партия в Русия. Въпреки че няма място в парламента от 2007 г., Рибаков се надява, че партията може да се възползва от това, което той нарича широко разпространена опозиция срещу войната, и да предаде послание, което президентът Путин няма да може да игнорира, дори ако избирателните служители на Кремъл манипулират резултатите от гласуването.

"Нашите официални резултати не са важни. Важното е, че атмосферата в Русия се променя и че Путин и другите, които вземат решенията, виждат, че десетки милиони хора са успели да предприемат единни, общи граждански действия, като гласуват за мир", обяснява той.

И все пак подобни антивоенни настроения са опасни. Осем членове на "Яблоко" са зад решетките по политически мотивирани обвинения, докато 12 са определени като "чуждестранни агенти" от Кремъл, което им забранява да се кандидатират за публични длъжности.

През юни Максим Круглов, заместник-лидер на "Яблоко", беше осъден на седем години затвор заради публикации в социалните медии за смъртни случаи на цивилни в Украйна. През април Василий Неустроев, партиен активист, беше осъден на десет години затвор заедно с други членове на "Весна" - антивоенно движение.

"Натискът върху ръководството на "Яблоко" е безмилостен", заяви Амнести Интернешънъл. "Ясно е [че руските власти] искат да прочистят политическия пейзаж."

Докато 67% от руснаците казват, че подкрепят войната в Украйна, почти идентичен брой казват, че биха предпочели да видят началото на мирните преговори, според Левада Център, базиран в Москва социологически център. Само 29% са за продължаване на военните действия. Същият брой обаче казват, че Русия би била оправдана да използва ядрени оръжия.

"Много е трудно за хората да се съпротивляват на кремълската пропаганда", отбелязва Рибаков. "Правим всичко, за да се опитаме да противодействаме на тази огромна машина. Но истината е, че в Русия, както навсякъде другаде, по-голямата част от хората искат нормален живот."

Той внимателно подбира думите си, за да не наруши драконовските руски закони, които криминализират противопоставянето на войната или окупацията на украинска земя от Москва.

Изборите предстоят, докато нараства умората от войната, изострена от горивната криза, предизвикана от украинските удари по руски петролни съоръжения

Най-малко трима души загинаха на опашки на бензиностанции от миналия месец. Липсата на ясна стратегия на Кремъл за войната, освен изпращането на войски на почти сигурна смърт на фронтовата линия, също предизвика безпрецедентни критики към Путин от бивши лоялисти.

Рейтингът на одобрение на Путин е паднал до 66%, рекордно ниско ниво от началото на войната, според проучване на общественото мнение, публикувано миналата седмица от FOM, свързана с Кремъл социологическа агенция. Неговата партия "Единна Русия" е подкрепена от около една трета от избирателите, показват проучванията.

Най-големият ѝ номинален конкурент е Комунистическата партия, която е подкрепена от 10%. "Яблоко" е с ниски едноцифрени оценки в проучванията, според VCIOM, държавната социологическа агенция. 18% от избирателите обаче са заявили, че биха обмислили да подкрепят партията на изборите, което според Рибаков е доказателство за потенциал за шок през септември.

И все пак Путин не показва признаци, че се готви за мир. Миналата седмица държавната телевизия излъчи среща между руския лидер и Роман Бояркин, ветеран от войната, който му каза:

"Молбата ми е следната - не спирай, върви докрай. Трябва да продължим да се борим до самия край."

Въпреки че "Яблоко" е участвала във всички парламентарни избори след разпадането на Съветския съюз през 1991 г., анализатори казват, че може да бъде забранено от властите да участва тази година. Решението се очаква през следващите седмици.

"Кремъл очевидно вярва, че има риск общественото недоволство от войната да доведе до спечелване на гласове за "Яблоко", пише „Власт“, ​​издание, базирано в Substack, управлявано от руски опозиционни журналисти в изгнание.

Статутът на "Яблоко" като последната антивоенна сила, останала в Русия, може да се окаже тласък за електоралната ѝ привлекателност, ако бъде включена в бюлетината

Борис Надеждин, опозиционен политик, който се опита да се противопостави на Путин на президентските избори през 2024 г., преди да бъде изключен, се оттегли от парламентарните избори миналата седмица след безмилостен натиск срещу него и неговите поддръжници.

"Рассвет" ["Зора"], друга антивоенна партия, не е получила разрешение да издигне кандидати, докато други опозиционни политици са мъртви, в изгнание или зад решетките.

На Рибаков вече е забранено да се кандидатира, след като беше осъден и глобен през декември, тъй като публикува снимка на покойния опозиционен лидер Алексей Навални, която съдът определи като "екстремистка". Снимката беше включена в съболезнователно съобщение до семейството на Навални след смъртта му в арктически затвор през 2024 г.

Навални се присъединява към "Яблоко" през 2000 г. - годината, в която Путин идва на власт, но по-късно влиза в спор с ръководството на партията заради участието й в националистически маршове в Москва. Григорий Явлински, бившият лидер на "Яблоко", също по-късно критикува разследванията на Навални за корупция на високо ниво, заявявайки, че те ще послужат само за разпалване на "примитивна социална омраза".

Поддръжниците на Навални обаче обвиняват "Яблоко", което не е получило повече от 3% от гласовете на последните избори, че в миналото е действало като одобрена от Кремъл "псевдоопозиционна" партия, която е била толерирана, защото не е представлявала реална заплаха за Путин. И все пак, каквато и толерантност да е съществувала, очевидно се е изпарила по време на войната, а Рибаков се разгневява, когато журналист от The Times предполага, че партията може да се изправи пред подобни обвинения, ако бъде регистрирана за предстоящите избори.

"Всеки, който смята, че сме се съгласили с Кремъл, че трима от заместник-лидерите на нашата партия ще бъдат в затвора, отделени от децата, родителите и съпругите си, в изолация, трябва да бъде изпратен в психиатрична болница", категоричен е той.

Той също така поставя под въпрос проучванията на общественото мнение, показващи подкрепа за Путин и войната.

"Всеки ден хората виждат докладите: нови глоби, нови арести, нови наказателни дела. И тогава някой ги пита: "Подкрепяте ли специалната военна операция?" или "Подкрепяте ли Путин?" Как се очаква човек да отговори на това?"