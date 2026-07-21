Разузнаването: Русия води окупираните територии на Украйна към демографска катастрофа

Демографската ситуация във временно окупираните територии на Украйна се влошава. Русия продължава целенасочена политика на геноцид, насочена към заличаване на украинската идентичност и заместване на местното население с руснаци и мигранти от Централна Азия, Северен Кавказ и други региони.

Това съобщи Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна на своя уебсайт , цитирано от Укринформ.

"Русия доведе положението на украинското население във временно окупираните територии на Украйна до катастрофа. Раждаемостта е изключително ниска, а смъртността е изключително висока, като тези показатели далеч надвишават дори средните за самата Русия", се казва в съобщението.

Беше отбелязано, че през 2025 г. естественият прираст на населението в окупираната част на Донецка област е бил –9,9‰, което е 2,4 пъти по-лошо от общия прираст в Русия.

Мащабът на демографските загуби, причинени от Русия на поробените територии на Източна Украйна, е много показателен: за десет години населението на Донбас е намаляло с близо една трета. "Ако през 2001 г. в Донецка и Луганска области заедно са живели около 7,37 милиона души, то до началото на 2024 г. там са останали само около 3,75 милиона“, съобщи разузнавателната служба.

Отбелязва се, че критичната ситуация в поробените територии, причинена от геноцидната война на Руската федерация срещу Украйна, се характеризира с продължаващата миграция на украинското население извън окупацията. Това е повлияно от редица фактори: активни военни действия, рязък спад в качеството на медицинските и други социални услуги, репресии, насилствена русификация и мобилизация в руската окупационна армия, както и липса на защита на правата на собственост.

Освен това Русия активно въвежда свои граждани в окупираните територии на Украйна, за да може в крайна сметка напълно да замени етническия състав там. Отбелязва се, че преселването на руснаци в поробените райони в Източна и Южна Украйна се осъществява чрез редица специални програми, стимули, финансови облаги и възможности за кариера.

"Към юли 2026 г. в окупираните Крим и Севастопол се намират 200 000–300 000 етнически руснаци. Плановете на агресора за 2042 г. включват преместването на още 130 000 руснаци само в Севастопол“, съобщи разузнавателната служба.

Към 2024 г. в окупираните части на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области са живели 200 000 етнически руснаци и около 100 000 трудови мигранти от Централна Азия и Кавказ. "Само от началото на 2026 г. около 10 000 такива "трудови мигранти“ са регистрирани във временно окупираните територии на Донецка област", ​​съобщи Министерството на отбраната.

Както е обяснено от агенцията, по-голямата част от етническите руснаци, незаконно преместени във временно окупираните територии на Украйна, са хора, изпратени от Русия, които "работят" в окупационни администрации, репресивни органи, финансирани от бюджета "институции", "организации" и "предприятия“, контролирани от руснаците.

Отбелязва се, че Русия изпраща руски медицински работници, учители и строители в поробените земи, а в окупирания Крим са заселени значителен брой т. нар. военни пенсионери и жители на отдалечени райони на Русия.

Агенцията заяви, че за да насърчи руснаците да се преместят във временно окупираните земи, Руската федерация е създала система от финансови бонуси.

"На руснаците, изпратени на командировки в окупираните територии на Украйна, се изплаща двойна заплата, както и обезщетение за наем на жилище до 7210 рубли на ден. Дневните надбавки достигат 8480 рубли. За месец командировка т. нар. руски служител може да получи над 470 000 рубли (над 5000 долара), което е повече от осем пъти средната заплата в Русия“.

Както съобщава разузнаването, окупационните програми „лекар“, „учител“ и други задължават руснаците да работят в тези региони поне пет години.

"Друг стимул е предоставянето на парцели земя и отчуждени украински жилища на докараните руснаци. На практика Русия легализира грабежите във временно окупираните територии на Украйна. Откраднатите жилища се продават чрез програми за преференциално ипотечно кредитиране. Кремъл разпределя безплатно земя за участници във войната срещу Украйна“, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че през 2025 г. в Крим са разпределени 4000 парцела земя на военнослужещи от руската армия от различни региони.

Както съобщи разузнаването, Кремъл активно използва участниците в престъпната война срещу Украйна, доведени на полуострова, в пропагандни събития като част от политиката си на русификация в Крим. Русия е приела редица така наречени „планове за развитие“ и други документи, които описват дългосрочни престъпни намерения относно колонизацията на временно окупираните територии на Украйна.

"Например, в документ относно целевите популационни данни и демографската структура на районите Мариупол и Калмиус от временно окупираната територия на Донецка област, окупаторите очакват до 2035 г. населението на посочените райони да се увеличи от сегашните 228 000 на 518 000, включително чрез преселване на руски граждани“, се казва в изявлението.

Разузнаването добавя, че плановете на Кремъл за колонизация на временно окупирания Крим включват дългосрочни програми до 2036 и 2042 г.

Както съобщи разузнаването, един от ключовите компоненти е увеличаването на "привлекателните условия“, за да се насърчат руснаци, предимно млади хора и квалифицирани специалисти, да се заселят на полуострова.

Разузнаването подчертава, че тази политика на колонизация и русификация, провеждана от руския режим във временно поробените територии на Украйна, носи признаците на военно престъпление, определено в Римския статут на Международния наказателен съд, а именно преместването от окупационната сила на част от собственото ѝ цивилно население в окупираната територия.

Както беше съобщено по-рано, според разузнаването, Руската федерация продължава политиката си на геноцид във временно окупираните територии на Украйна, което се отразява в ниска раждаемост, висока смъртност и промяна в етнонационалния състав на населението.