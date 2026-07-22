Локомотив Сф на Любослав Пенев взе точка на Ботев във Пловдив

Ботев (Пловдив) и Локомотив (София) завършиха наравно 1:1 в последния мач от първия кръг на футболната Първа лига. И двете попадения в срещата паднаха през втората част, като първо Димитър Костадинов отбеляза за столичния тим, но Карлос Меоти изравни за "канарчетата". Срещата трябваше да се играе в понеделник вечерта, но бе прекъсната в петата минута заради силна буря, разразила се над Пловдив и така мачът се доигра снощи.

Както и вчера старши треньорът на Локомотив (София)

Любослав Пенев бе посрещнат с аплодисменти от привържениците на Ботев.

Те скандираха неговото име в знак на подкрепа към легендарния футболист, който продължава битката си с онкологично заболяване.

Любослав Пенев определи равенството като справедливо. "Доволен съм го играта, която трябва да подобряваме. Положихме добра основа. Това изисквам от футболистите - търпение и спокойствие и фокусиране върху техните задължения. За мен бе един добър мач. И двата отбора имаха доста добри ситуации за гол. Мисля, че резултатът е справедлив и като първи мач за всички, трябва да сме доволни", заяви след срещата Пенев и допълни, че отлагането на двубоя с един ден не е повлияло на неговия отбор.

Първенство на България по футбол - сезон 2026/27, 1-и кръг:

Ботев Пловдив - Локомотив София - 1:1 (0:0)

голмайстори: 0:1 Димитър Костадинов 49, 1:1 Карлос Меоти 79

Славия (София) - ЦСКА (София) - 0:0

в неделя:

Ботев (Враца) - Черно море (Варна) – 1:1 (0:0)

голмайстори: 0:1 Васил Панайотов 70, 1:1 Мартин Петков 90+4

от събота:

Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) - 1:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Ивайло Чочев 45+1

Септември (София) - Арда 1924 (Кърджали) - 1:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Бирсент Карагарен 17, 1:1 Себастиян Уейд 53

от петък:

Спартак (Варна) - ФК ЦСКА 1948 (София) - 2:2 (2:0)

голмайстори: 1:0 Георг Стояновски 13, 2:0 Джоуи Читоку 44, 2:1 Мамаду Диало 51-дузпа,

2:2 Фредерик Масиел 77

Левски (София) - Дунав (Русе) - 2:1 (1:0)

Голмайстори: 1:0 Кристиан Димитров 22, 2:0 Акрам Бурас 70, 2:1 Денислав Минчев 85