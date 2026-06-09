И астронавтите носят "Прада"

Италианската модна къща "Прада" представи вътрешния слой на скафандрите, които астронавтите на НАСА ще носят в мисията до Луната, отбелязвайки навлизането на луксозния бранд в космическата индустрия. Прилепналият костюм е създаден в сътрудничество с "Аксиом спейс" и включва вентилационни тръбички, вплетени директно в тъканта, предаде NOVA.

"Ние наистина разполагаме с широк спектър от възможности и ноу-хау", заяви Лоренцо Бертели, главен маркетинг директор на "Прада".

Новият продукт е израз на гръмкото навлизане на "Прада" в космическата мода през 2024 г. с представянето на скафандър, който трябва да бъде използван за дългоочакваното кацане на Луната на мисията Artemis 4 на НАСА през 2028 г., отбелязва "Ройтерс".