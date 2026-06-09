Вижте с коя Шон Уайт замени Нина Добрев

Шон Уайт официално има нова приятелка! 39-годишният бивш сноубордист, който беше сгоден за актрисата от български произход Нина Добрев, вече е с моделката Анджела Гартен.

От снимки, публикувани в TMZ, се вижда как двамата се наслаждават на компанията си в Ню Йорк Сити. Те са на мотор, като Анджела е прегърнала Шон, а той носи пазарски торби.

Виждаме и как звездите се разхождат по улиците, като моделката е по черен кроп топ и дълги сини дънки.

Преди около седмица пък двамата са били забелязани в гръцки ресторант в Ню Йорк.

Няма много друга информация за връзката им и не се знае кога са започнали романтичните си отношения.

А какво знаем за Анджела Гартен? От профила ѝ в Instagram става ясно, че тя е моделка. Звездата често поства провокативни и разголени снимки в социалната мрежа, като си личи, че е в перфектна форма.

Още за нея и снимките ѝ - вижте в teenproblem.net