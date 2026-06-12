В кадър: Почина един от най-влиятелните съвременни художници Дейвид Хокни

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Един от най-големите художници на нашето време, Дейвид Хокни, е починал снощи на 88-годишна възраст, съобщава неговият публицист.

Той постигна световна слава с картините си изобразяващи басейни, палми и ослепителна светлина. Роден в Брадфорд, Англия, през 1937 г., Хокни беше един от най-известните съвременни художници. Неговите творби бяха разпознаваеми мигновено: ясни цветове, светещи басейни, обширни пейзажи и спокойни портрети. Неговите картини направиха Калифорния още по-ярка, Йоркшир по-просторен, а Нормандия по-цветна.

"Известният британски художник Дейвид Хокни, една от най-важните фигури в съвременното изкуство както през 20-ти, така и през 21-ви век, почина мирно у дома на 11 юни 2026 г., един месец преди 89-ия си рожден ден", гласи съобщението на публициста му.

Дейвид Хокни беше любимият художник на Великобритания

Той бе човек с остри възгледи, изразени с най-широките йоркширски гласни.

Гений в почти всяка техника, той работеше с боя, фотографии и iPad-и. Правеше гравюри, литографии, дори витражи - еднакво удобно работейки с величието на оперния дизайн и интимността на перото и мастилото.

Пероксидно блондин от Брадфорд с кръгли очила и откачена шапка, той разпали света на изкуството през 60-те години на миналия век и препълни художествени галерии повече от половин век по-късно.

През 2018 г. една от картините му с плувен басейн беше продадена за близо 70 милиона паунда на търг - рекорд за жив художник. Но Хокни беше изненадан от обществения ентусиазъм към работата му.

Той просто следваше едно правило:

"Рисувай нещата, които обичаш".

Дейвид Хокни не се е женил и не е имал деца. Той живя открито като гей - във времена, когато това все още не е било обичайно. Това е една от причините, поради които интимността, любовта и приятелството са се превърнали във важни теми в неговото изкуство. Той често е рисувал хора, близки до него: партньори, приятели, родителите си. По-късно той е играл и роли на известни личности, включително поп звездата Хари Стайлс.

Хокни е учил в Кралския колеж по изкуствата в Лондон, но до голяма степен е правил нещата по свой собствен начин.

Неговият съученик, американският художник Р. Б. Чайна, му е казал да игнорира всички останали и просто да рисува неща, които обича.

"Това беше най-добрият съвет, който някога съм получавал", споделя по-късно Хокни.

Това, което го е интересувало, е било политиката, литературата и изследването на хомосексуалността му. Така един портрет го е изобразил в акт на любов с американския поет Уолт Уитман.

Хокни е бил звездният студент на колежа, но все пак е бил славно твърдоглав. Дейвид е отказал да напише единственото есе, необходимо за завършване, и така се е провалил на финалните си изпити. След това обаче се разразило недоволство принудило, което накарало Кралския колеж да отстъпи - той му дал дипломата и дори му е присъдил престижния си златен медал.

В дългата си кариера Дейвид Хокни спечели всякакви почести. Той отказа колкото се може повече

През 1990 г. той отказал рицарско звание и се разбеснял, когато открил, че е станал почетен кавалер. Твърди се, че някой отворил писмото и го приел от негово име.

Той обаче прие Ордена за заслуги, най-престижната награда за високи постижения. Вярвайки, че това е личен подарък от кралица Елизабет II, Хокни смяташе за неучтиво да откаже. Но имаше една почит, на която се радваше.

През 2007 г. в галерия "Тейт Британ" се проведе парти по случай 70-ия рожден ден на Хокни. След вечеря беше обявено, че димните аларми ще бъдат изключени за 10 минути, за да може най-великият жив художник на Великобритания да изпуши цигара.

Това беше вид чест, която Хокни наистина оценяваше. И такава, която не би била дадена на никой друг.