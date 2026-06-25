5 летни плода за красива кожа през лятото

През летния сезон, също като през останалата част от годината, е важно как се грижим за кожата си. Слънцезащитата е на първо място, както по време на ваканция, така и в градска среда, съветват специалисти. След това е ред на храната. Лятото е сезонът на любимите ни плодове. Праскови, кайсии, череши, са сред най-вкусните и полезни.

Често в любимите ни козметични продукти, като лосиони, кремове, серуми откриваме, че в съставките им е вложена и силата на някои плодове.

Вижте кои 5 плода правят кожата ни по-сияйна и здрава през лятото.

1. Диня

За така любимата ни диня е известно, че съдържа витамин С и ликопен, които са естествени антиоксиданти, предпазващи кожата от вредното въздействие на свободните радикали. За тях е доказано, че причиняват окисляване на кожата и ускоряват процесите на стареене.

Освен с антиоксидантните свойства, витамин С в динята насърчава синтеза на колаген, който е от съществено значение за поддържане на еластичността и хидратацията на кожата. Ликопенът и бета-каротинът помагат за предпазване от слънчево изгаряне.

Витамин А, който също се съдържа в динята, допринася за възстановяване и обновяване на кожата, правейки я да изглежда по-здрава и сияйна. Козметичните свойства на динята не действат само върху кожата.

Тя съдържа и голямо количество цитрулин, вещество, което повишава нивата на аргинин, който е стимулатор на растежа на косата. Освен това, съдържа много малко калории и много вода. Именно водното ѝ съдържание помага да намалим задържането на излишни течности в организма.

2. Манго

Сладък, тропически и абсолютно любим плод за летния сезон. Мангото е богато на витамини С и А, които насърчават образуването на колаген. Калият и витамин Е, които също се съдържат в плода, имат невероятни хидратиращи ефекти. Според западни изследвания, витамин B6 и магнезият в мангото помагат за регулиране на производството на себум, а бета-каротинът предпазва кожата от бактерии и токсини.

Витамин К помага за намаляване на стриите, така че не се изненадвайте, ако намерите козметика за локално приложение, съдържаща екстракт от манго. Всички тези хранителни вещества, комбинирани в този вкусен плод, са великолепни за кожата ни през летния сезон, но също така са полезни за имунната система, сърцето, очите, храносмилателната система и косата. Все пак не забравяйте, че мангото съдържа повече калории в сравнение с други летни плодове, като динята.

Източник: Летни плодове за блестяща кожа