Как да напуснете работа с достойнство

Напускането на работа е емоционално преживяване. Независимо дали напускате заради мечтаната позиция, или бягате от токсичната среда, начинът, по който си тръгвате, оставя трайна следа. Светът е малък, професионалните среди – още по-малки, а бившите колеги и мениджърите имат дълга памет. Ето как да затворите тази глава и да запазите ценните мостове, които сте изградили:

Първо кажете на шефа, след това на колегите

Най-голямата грешка е новината за напускането ви да стигне до мениджъра през подчинените. Уговорете лична среща с прекия си ръководител и съобщете решението си първо на него. Подгответе кратка, ясна и позитивна реч: „Взех решение да поема в нова професионална посока и искам първо да го чуеш от мен, за да ти благодаря за всичко.“

Не започвайте с оплаквания и критика – този разговор не е изповед пред терапевт. Споменете какво сте научили и какво оценявате, дори компанията да не е идеална. Подайте писменото си предизвестие веднага след срещата, като спазите законовия срок. Професионализмът в този първи момент задава тон на цялото напускане.

Предайте задачите – вашият последен изпит

Периодът на предизвестие не е почивка, а възможност да покажете класа. Изгответе подробен документ с текущи проекти, крайни срокове, контакти с партньори, пароли и достъпи до системи, както и недовършени задачи с ясни инструкции. Предложете на ръководителя си график за предаване и обучение на човекът, който ще бъде назначен след вас.

Ако такъв все още няма, подгответе всичко така, че всеки, който седне на стола ви, да може да продължи работата с минимален стрес. Този жест говори повече за характера ви от всички възможности. Хората помнят не как сте започнали, а как сте напуснали.

Напишете съобщението към колегите с топлина и благодарност

След като ръководството е информирано, можете да споделите новината с колегите. Избягвайте масовия имейл в стил „Сбогом и благодаря за всичко“. Ако екипът е малък, съобщете лично или на кратка среща: „Искам да ви кажа лично, че поемам ново предизвикателство. Беше ми истинско удоволствие да работя с вас“. Ако работите в по-голяма компания, напишете кратък, искрен имейл в последния ден.

Споделете конкретен спомен, благодарете за наученото, оставете личния си имейл или LinkedIn профил с думите: „Ще се радвам да поддържаме контакт.“ Така показвате, че цените хората, а не само позицията.

Източник: Как да напуснете работа с достойнство и да запазите добрия тон с колегите