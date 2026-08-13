5 рецепти за домашни препарати за почистване

Все повече жени търсят начин да поддържат дома си безупречен без агресивните химикали. Домашните еко препарати са не само по-щадящи за кожата и дихателните пътища, но и значително по-евтини. Ето пет работещи рецепти, които всяка домакиня може да приготви за минути, използвайки продукти, които вероятно вече има в кухненския шкаф:

Универсален спрей за кухненски плотове и маси

Смесете в бутилка с пулверизатор 200 мл бял оцет, 200 мл вода и сока от един лимон (или 1 чаена лъжичка лимонена киселина). Добавете 10 капки етерично масло от чаено дърво или лавандула за антибактериален ефект и приятен аромат. Разклатете добре преди всяка употреба.

Този разтвор премахва мазни налепи, дезинфекцира и не оставя райета. Подходящ е за плотове, трапезни маси и дори за външни дръжки на врати. Избягвайте го само върху мрамор и естествен камък, защото киселината може да ги увреди.

Почистващ препарат за стъкла и огледала без ивици

В 500 мл топла вода разтворете 2 супени лъжици алкохолен оцет (или бял винен оцет) и 1 супена лъжица медицински спирт. За блясък добавете 1 чаена лъжичка нишесте (царевично или картофено) - то е тайната съставка, която предотвратява образуването на ивици. Напръскайте огледалото и избършете с микрофибърна кърпа или смачкан вестник. Този препарат не съдържа амоняк и е напълно безопасен, ако вкъщи има малки деца или домашни любимци.

Източник: 5 рецепти за домашни еко препарати за почистване