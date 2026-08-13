Ангел Мавровски: Скоро няма да останат животни, които да ваксинираме

Проблемите с разпространението на болести по животните стават все по-сериозни, а в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) цари "абсолютен хаос", заяви бившият председател на агенцията Ангел Мавровски пред Bulgaria ON AIR".

По думите му през последните месеци контролът е отслабен, липсва ясен план за действие, а експерти с дългогодишен опит са отдалечени от процеса на вземане на решения.

"В БАБХ цари абсолютен хаос. Агенцията има експерти. Вместо да се чудят за партийни назначения, трябва да ги потърсят. Имаме такива, но сякаш се опитват да се отърват от тях. Те са там, някъде в сянка".

По думите му звеното, което отговаря за здравеопазването на животните, е "тотално разбито", а резултатът вече се вижда с появата и разпространението не само на шарка, но и на други заболявания по животните.

Ситуацията на терен също става все по-драматична. Има информация и за необявени огнища, като част от собствениците се опитват сами да лекуват животните си.

Особено сериозен е проблемът с личните стопанства, които според Мавровски в голямата си част остават извън ефективния контрол. Животните използват едни и същи пасища, което допълнително увеличава риска от разпространение на зарази.

"За самата aгенция тези животни не съществуват. Това са животни-фантоми – те не фигурират информационните системи", посочи той.

При съмнение за зараза първата стъпка трябва да бъде уведомяването на ветеринарен лекар, вземането на проби и налагането на необходимите ограничения. Според Мавровски обаче в момента обществото често получава единствено съобщения за вече констатирани случаи.

Той предупреди и за масов отказ на фермери от животновъдството, като проблеми има и в растениевъдството.

"Загубихме хората, които искат да произвеждат".

Бившият председател на БАБХ подчерта, че страната разполага с 250 000 дози ваксини за шарка по дребните преживни животни. Според него ваксинацията сама по себе си не може да реши проблема, особено когато в дадено стадо вече има заразени животни.

"Скоро няма да останат животни, на които да ги сложим", алармира той.

Вижте целия разговор във видеото