Парис Хилтън показа как прекарва лятото си с децата

Парис Хилтън явно си изкарва страхотно през лятото. 45-годишната богата наследница доказа това чрез публикации в социалната мрежа Instagram.

Тя качи в профила си серия снимки от ваканцията си в Европа. Блондинката се наслаждава на релаксиране на яхта в Сардиния, Италия с децата си.

Виждаме как Парис е по специален екип, бейзболна шапка и гушка сина си и дъщеря си, които също са по плувни екипи. Феновете отбелязват колко много са пораснали наследниците ѝ.

Забелязваме и как звездата плува във водата с розов пояс. Тя е качила и отделни снимки на децата си, показала се е на фона на красиви гледки и т.н.

"Още едно мечтано лято в чужбина с най-сладкия ми екипаж", написала е Хилтън към кадрите.

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