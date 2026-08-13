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Парис Хилтън показа как прекарва лятото си с децата

Постна снимки от яхта

13.08.2026 | 21:07 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Парис Хилтън явно си изкарва страхотно през лятото. 45-годишната богата наследница доказа това чрез публикации в социалната мрежа Instagram.

Тя качи в профила си серия снимки от ваканцията си в Европа. Блондинката се наслаждава на релаксиране на яхта в Сардиния, Италия с децата си.

Виждаме как Парис е по специален екип, бейзболна шапка и гушка сина си и дъщеря си, които също са по плувни екипи. Феновете отбелязват колко много са пораснали наследниците ѝ.

Забелязваме и как звездата плува във водата с розов пояс. Тя е качила и отделни снимки на децата си, показала се е на фона на красиви гледки и т.н.

"Още едно мечтано лято в чужбина с най-сладкия ми екипаж", написала е Хилтън към кадрите.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

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