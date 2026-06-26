Шакира за малко да се откаже от музикалната си кариера

Шакира разкри, че е имало момент, в който почти се е пенсионирала от музикалния бизнес.

49-годишната певица почти си тръгнала от тази сфера преди няколко години, въпреки че е сред най-успешните и продавани поп звезди.

"Преди няколко години аз бях готова просто да си купя ферма, да отглеждам животни, да се пенсионирам от музиката. Но поглеждам назад и съм така: "Колко лудо е това?". Имах и имам още толкова много повече да кажа и направя. Понякога ние просто приемаме това, което правим, за даденост, или просто забравяме кои сме ние", коментира красавицата пред "Vogue".

Какво още разкри тя четете в teenproblem.net