Не засаждайте тези растения в двора си

Градинарските центрове са пълни с примамливи растения, които обещават бърз растеж, пищен цъфтеж и мигновено озеленяване. Но някои от тях са истински троянски коне – красиви отвън, а разрушителни отвътре. Веднъж попаднали в почвата ви, те могат да се превърнат в неконтролируеми нашественици, срещу които борбата е дълга, скъпа и често обречена. Ето пет растения, за които ще си мечтаете да не бяхте канили в двора си:

Бамбук (Phyllostachys spp.)

Бамбукът е въплъщение на елегантност и екзотика, но т. нар. „бягащ“ бамбук е може би най-голямото зло, което можете да си докарате. Неговите коренища се разпространяват хоризонтално и агресивно, пробивайки си път през всичко – тревни площи, алеи, а понякога дори през основи на сгради и бетонни настилки.

Ако не сте инсталирали скъпа и дълбока бариера за корени (поне 60-70 см в земята), бамбукът ще колонизира не само вашия двор, но и този на съседите! Изкореняването му е неимоверно трудно – всяко миниатюрно парченце коренище, останало в почвата, ще даде начало на ново растение. Ако изобщо държите на бамбук, заложете на „бучестите“ сортове от род Fargesia, които растат компактно.

Полски хвощ (Equisetum arvense)

Някои хора умишлено засаждат декоративния сибирски хвощ заради модерния му, структуриран вид. Но обикновеният полски хвощ, който лесно си проправя път и без покана, е жив фосил, оцелял милиони години с причина. Кореновата му система достига до 2 метра дълбочина, а стъблата са покрити със силициев диоксид, което ги прави устойчиви на повечето хербициди.

Опитите да го изкорените чрез дърпане само стимулират корените да се разклонят още по-агресивно. Той не просто завзема територия, а отделя химични съединения, които потискат растежа на околните растения. Борбата с него може да отнеме десетилетие.

Източник: 5 растения, които не бива да засаждате в двора си